Diyarbakır’da arabaseverler, “Taş Devri” çizgi filminden ilham alarak ayak gücüyle çalışan ahşap bir araç yaptı. 25 günde tamamlanan ilginç tasarım, hem dikkat çekti hem de yeni trafik cezalarına göndermesiyle gündem oldu.

Diyarbakır’da faaliyet gösteren Arabaseverler Derneği üyeleri ilginç bir çalışmaya imza attı. Dernek üyeleri, ‘Taş Devri’ çizgi filminden esinlenerek ayak gücü ile çalışan ahşaptan araç yaptı.

Yaklaşık 25 gün süren çalışmanın ardından ortaya çıkarılan araç, vatandaşlardan büyük ilgi görüyor. Dernek Başkanı Necla Yalçın “Kullanıcılar araba aldıktan sonra onu kendilerine göre özelleştirmek istiyor. Bunun için masraf yapıyorlar, bu da esnaf arkadaşlarımız için gelir kapısı oluyor. Yeni trafik düzenlemesi araçlarda yapılan bu tür kişiselleştirmelere ceza öngörüyor. Biz de böyle bir Taş Devri aracıyla yola çıkarsak belki ceza yemeyiz diye bu aracı tasarladık” dedi.

Ceza yememek için yaptılar! Taş Devri aracı ilgi odağı oldu

"BİLDİĞİNİZ TAŞ DEVRİ ARACI"

Aracı imal edenlerden Mehmet Beşir Yalçın da “Bununla gezersem cezası olmayacağını düşünüyorum. Çünkü hiçbir modifiyesi yok. Bildiğiniz Taş Devri aracı” diye konuştu.

