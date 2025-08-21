Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > CHP delege seçimlerinde kriz! Marmaris'te sandık başında tansiyon yükseldi

CHP delege seçimlerinde kriz! Marmaris'te sandık başında tansiyon yükseldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
CHP delege seçimlerinde kriz! Marmaris&#039;te sandık başında tansiyon yükseldi
CHP, Seçim, Marmaris, Tartışma, Gerginlik, Haber
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde CHP'nin ilçe başkanını belirleyecek olan delege seçimlerinde tansiyon yükseldi. Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü'nün sandık bölgesindeki tutum ve davranışlarını gayri demokratik bulan partililer arasında tartışmalar yaşandı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Marmaris ilçe delege seçimleri gergin başladı.

İlçe başkanını belirleyecek olan delege seçimlerinde, bugün Sarıana, Çıldır, Kemeraltı ve Çamdibi mahallelerinde ikamet eden CHP üyeleri, mavi ve beyaz liste için sandığa gitti.

CHP delege seçimlerinde kriz! Marmaris'te sandık başında tansiyon yükseldi - 1. Resim

BAŞKAN ÜNLÜ'YE 'ANTİDEMOKRATİK TUTUM' SUÇLAMASI

Demokratik bir seçim beklediklerini belirten partililer, sandık konulmasına rağmen tarafını açık açık belli ederek seçimin sonucunu etkilemeye çalışan Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü'nün tutumuna tepki gösterdi. Gergin anların yaşandığı delege seçimleri devam ederken, Başkan Acar Ünlü'nün sandık bölgesindeki tutum ve davranışlarını gayri demokratik bulan partililer arasında zaman zaman tartışmalar yaşandı.

CHP delege seçimlerinde kriz! Marmaris'te sandık başında tansiyon yükseldi - 2. Resim

Mavi listenin Pelin Özbozdağ’ı desteklediği, beyaz listenin ise mevcut başkan Avukat Ömer Bozdemir’in arkasında olduğu seçimlerde zaman zaman tartışmalar ve arbedeler yaşandı. Marmaris Çok Amaçlı Salon’da saat 16.00’da başlayan ve 21.30’a kadar sürecek oylama sırasında Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü de salonda yer aldı. Ünlü ve belediye başkan yardımcılarının, oylama boyunca partililerle sık sık temaslarda bulunduğu gözlemlendi.

CHP delege seçimlerinde kriz! Marmaris'te sandık başında tansiyon yükseldi - 3. Resim

CHP Marmaris delege seçimleri, ilçenin 30 mahallesinde 29 Ağustos’a kadar devam edecek. Ardından, eylül ayında belirlenecek delegeler oy kullanarak yeni ilçe başkanını seçecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası’nda milli sporcudan altın madalyaİstanbul’da iş çıkışı yoğun trafik! Kontak kapattılar, ilerlemek güç oldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İstanbul’da iş çıkışı yoğun trafik! Kontak kapattılar, ilerlemek güç oldu - Gündemİstanbul’da iş çıkışı yoğun trafik!Depremin vurduğu Sındırgı'daki evler tek tek incelendi, hasar tespit çalışmaları tamamlandı! - GündemDepremin vurduğu ilçedeki evler tek tek incelendiÖmer Çelik'ten Özgür Özel'e sert tepki! "CHP, organize milli irade sabotajlarının adresidir" - GündemÖmer Çelik'ten Özgür Özel'e sert tepki!22 ülkeden kirli plana sert tepki: 'E1' kararı derhal geri alınmalı - Gündem22 ülkeden kirli plana sert tepki: 'E1' derhal geri alınmalıKahramanmaraş'ta deprem! AFAD şiddetini açıkladı - GündemKahramanmaraş'ta deprem! AFAD şiddetini açıkladıHayatının en pahalı avını yaptı! 650 bin lira ceza kesildi  - GündemHayatının en pahalı avını yaptı! 650 bin lira ceza kesildi 
Sonraki Haber Yükleniyor...