CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı

Güncelleme:
CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı
CHP lideri Özgür Özel'e, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik sözleri nedeniyle soruşturma başlatıldı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CHP Genel BaşkanıÖzgür Özel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleriyle nedeniyle soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Tunç, "CHP Genel Başkanının, Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik sarf ettiği hakaret içeren sözlerle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştır. Haddi aşan ve saygı sınırları dışındaki bu sözler, 86 milyon vatandaşımızı temsil eden iradeye yöneltilmiş açık bir saldırıdır." ifadelerini kullandı.

Siyasetin edep ve ahlak sınırları içinde yapılacağını söyleyen Bakan Tunç, "CHP Genel Başkanının kullandığı bu yakışıksız dil, artık sadece bir üslup sorunu olmaktan çıkmış; siyasi nezaketi aşan bir hal almıştır.Karalama ve iftira siyaseti yapanlara milletimiz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da asla geçit vermeyecektir." dedi.

