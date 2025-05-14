CHP meclisinde fırtına öncesi sessizlik! Başkanlar birbirine girdi, mikrofonlar kapatıldı, gerilim yükseldi

CHP'li Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclis toplantısında iki başkan birbirine girdi. Kısa bir fırtına öncesi sessizliğin yaşandığı toplantıda, mikrofonlar kapatıldı, gerilim yükseldi.

Yolsuzluk, irtikap, ihaleye fesat karıştırma ile gündemden düşmeyen CHP'li belediyeler bugün yeni bir gerilimle gündeme geldi. CHP'li Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclis toplantısında CHP'li başkanlar birbirine girdi. Mikrofonun kapatıldığı toplantıda gerilim yükseldi.

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CHP'Lİ BAŞKANLAR ARASINDA GERİLİM

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclis toplantısında Çerkezköy'deki Şelaleli Park alanına otopark yapılmasıyla ilgili önerinin gündeme alınmaması, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer ile CHP'li Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay'ı karşı karşıya getirdi.

MİKROFONLAR KAPATILDI

Gergin anların yaşandığı toplantıda Vahap Akay söz alarak Şelaleli Park'ın altına yapılması planlanan otopark projesinin meclis gündemine alınmamasına tepki gösterdi. Bunun üzerine söz alan Candan Yüceer, Akay'ın konuşma tarzını doğru bulmadığını belirterek, mikrofonunun kapatılmasını talep etti.

Başkanlık divanının bu talebi yerine getirmesiyle birlikte Vahap Akay mikrofonun kapatılmasına tepki gösterdi. Bu anlar meclis salonundaki kameralara da yansıdı.

FIRTINA ÖNCESİ SESSİZLİK CHP'DE AYRILIK GÖZLER ÖNÜNDE

Yaşanan tartışma sonrası mecliste kısa süreli bir sessizlik yaşanırken, toplantıya kaldığı yerden devam edildi. CHP'li iki başkan arasında yaşanan tartışma, yerel yönetimlerdeki fikir ayrılıklarını bir kez daha gözler önüne serdi.