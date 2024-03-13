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CHP'de kriz çıkartmıştı! Para sayma görüntülerinde yer alan 3 kişi ifadeye çağrıldı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Haber, Haber

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

CHP'de gündem olan para sayma görüntülerindeki şahıslardan eski il Başkan yardımcısı Özgür Nas, eski il başkan danışmanı Can Poyraz ve İBB CHP Meclis üyesi Fatih Keleş ifadeye çağrıldı.

Yerel seçime günler kala gözler İstanbul yarışındayken CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında yeni iddialar ortaya atıldı.

GÖRÜNTÜLER TEPKİ TOPLADI

İBB Haber, paylaşımında İmamoğlu’nun danışmanı olan İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş’in CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda para destelerini sayarken çekilen görüntüleri yayınladı. Bu gelişmenin ardından konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

BAKAN TUNÇ: HER ŞEY ORTAYA ÇIKACAK

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, önceki gün bir açıklama yaparak görüntülerdeki kişilerin ifadelerinin alınmaya başladığını belirterek "Bu sayılan paraların kaynağı nedir? Tabii bir açıklama yapıldı. Bunların partiye yapılan bir bağış olduğu söylendi. Tabii bu bağış neticede bunların da kuralları var. Siyasi partiler kanununa göre bağışın şekli bellidir. Miktarı da bellidir. Yapılan kampanyada verilen hesap numaraları var. Bu hesap numara yatan paralar mıdır? Acaba bir başka kaynaktan mı geliyor? Yani savcılık bu paraların kaynağını elbette ki soracaktır, sorgulayacaktır. Bir kara para varsa tüm bunlar ortaya çıkacak." demişti.

CHP'de kriz çıkartmıştı! Para sayma görüntülerinde yer alan 3 kişi ifadeye çağrıldı - 1. Resim

İFADE VERECEKLER

Gelişmelerin ardından görüntülerindeki şahıslardan eski il Başkan yardımcısı Özgür Nas, eski il başkan danışmanı Can Poyraz ve İBB CHP Meclis üyesi Fatih Keleş ifadeye çağrıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu da görüntülere ilişkin "Seçime 20 gün kala, CHP İstanbul İl binasının satın alınması sürecinde, bir hukukçu ofisinde yapılan bir işlem üzerinden fırtına koparmaya çalışan insanların kötülükçü akılları var." demişti.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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