Mutlak butlan sonrası ilk toplantısını dün Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında yapan Parti Meclisi’nde 27 kişinin istifasıyla üye sayısı 30 kişiye düştü. Parti Sözcüsü Sarı, yargı sürecine dikkati çekerek “Kurultay yapamıyoruz ama kongreleri yapabiliriz” dedi.

Berat Temiz ANKARA - CHP'de günlerdir merakla beklenen Parti Meclisi (PM), ilk toplantısını dün Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında gerçekleştirdi. Özgür Özel cephesinin istifasıyla eksik toplanan PM'nin ardından CHP Sözcüsü Müslim Sarı açıklamalarda bulundu.

OLAĞAN KURULTAY SÜRECİ BAŞLATILIYOR

Sarı, "PM’de olağan kurultay takvimini başlatmak üzere, olağan sürecini başlatmak üzere bir kurultay takvimi açıklanması ve bununla ilgili çalışma yapılması noktasında kararlaştırmış durumdayız. Neden olağanüstü kurultay değil de olağan kurultay. Çünkü şöyle bir durum var. Olağanüstü kurultay ile ilgili bir tarih belirlemeniz gerekiyor. Ancak bu tarihi mevcut mahkeme kararı çerçevesinde belirleyemiyoruz. Kesinleşmemiş yargı kararı var, bu yargı kararının ne zaman kesinleşeceğini de öngöremiyoruz. Bugünden şu tarihte kurultay yapalım diyemiyoruz. Bu hukuki olarak mümkün değil. Biz partiyi kurultaysız bırakmamak üzere, arkadaşlarımızın ve parti tabanımızın taleplerini göz önünde bulundurarak, en azından bir olağan takvim sürecinin başlatılması konusunu kararlaştırmış durumdayız. Bu şu açıdan önemli, süreç başlar, beklememiş oluruz" ifadelerini kullandı. Sarı, "Kurultay yapamıyoruz ama ilçe, il kongrelerini yapabiliriz" dedi.

CHP'de parti meclisi savaşı! Özel’e yakın 27 isim PM’den istifa etti

ÖZGÜR ÖZEL CEPHESİ KILIÇLARI ÇEKTİ

CHP Merkez Yönetim Kurulu toplantısında Özgür Özel'e yakın 9 milletvekili tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na (YDK) sevk edilmesinin ardından dün önemli bir gelişme daha yaşandı. Tarafların ilk kez karşı karşıya geleceği Parti Meclisi (PM) toplantısı öncesinde Özgür Özel ekibinden yeni bir hamle geldi. 57 üyeli PM'de Özgür Özel'i destekleyen 27 isim istifa etti. Özel'in kurmayları, hem Parti Meclisi'nin hem de MYK'nın düştüğünü öne sürdü. Özel cephesi, parti tüzüğüne göre Parti Meclisi üye sayısının, üye tam sayısının 3'te 2'sinin (40'ın) altına düşmesi durumunda 45 gün içinde kurultaya gidilmesinin zorunlu olduğunu vurguladı.

CHP'de parti meclisi savaşı! Özel’e yakın 27 isim PM’den istifa etti

İLK TOPLANTI 27 KİŞİYLE YAPILDI

Parti Meclisi'nin ilk toplantısı, Kemal Kılıçdaroğlu dahil 27 kişinin katılımıyla yapıldı. Erdoğan Toprak'ın mazeretli, Ahmet Hakan Uyanık'ın askerde olduğu için toplantıya katılamadığı öğrenildi. Burhan Şenatalar'ın ise aktif siyaseti bıraktığı ve tebligatı almadığı ifade edildi. Bu durumda 57 kişiden oluşan PM, 27 kişinin istifasıyla 30 kişiye düştü. Parti Sözcüsü Müslim Sarı, "PM üye sayısının kaç olduğunun, kaç kişi kaldığının bir önemi yok. Tüzüğümüzdeki amir hüküm, yani 40 sayısının altına düşüldüğünde, yedekler geldikten sonra bile üçte iki çoğunluğun altına düşülmesi hükmünün burada uygulanamayacağı çok açık. PM katılanların salt çoğunluğu ile karar almaya devam edecek" dedi.

CHP'de parti meclisi savaşı! Özel’e yakın 27 isim PM’den istifa etti

İSTİFA EDEN 27 İSİM

Parti Meclisi'nden istifa eden isimler de netleşti. Bu isimler; Sevgi Kılıç, Selin Sayek Böke, Erbil Aydınlık, Ednan Arslan, Zeynel Emre, Yunus Emre, Gökçe Gökçen, Özgür Karabat, Ulaş Karasu, Aylin Nazlıaka, Hakkı Süha Okay, Sezgin Tanrıkulu, Gamze Taşcıer, Yüksel Taşkın, Bülent Tezcan, Seyit Torun, Pınar Uzun Okakın, Aylin Yaman, Emre Yılmaz, Gökhan Zeybek, Hüseyin Yaşar, Ayşe Eser Danışoğlu, Umut Akdoğan, Veli Ağbaba, Fethi Açıkel, Nurhayat Altaca Kayışoğlu ve Aysu Bankoğlu.

ÖZKOÇ, ÖZKAN, KONURALP’TAN DİSİPLİN SEVKLERİNE ELEŞTİRİ

Tuncay Özkan, Okan Konuralp ve Engin Özkoç, 9 vekilin disipline sevk edilmesini eleştirdi. "Dokuz arkadaşımızın; mutlak butlan kararı sonrasında oluşan CHP MYK’sı tarafından, partimizin yürürlükteki tüzüğünün açık hükümlerine aykırı biçimde disipline sevk edilmesini kabul etmiyoruz" diyen üç isim, kararın masumiyet karinesine aykırı olduğunu söyledi. Altay, Özkoç ve Konuralp, vakit kaybetmeden olağanüstü kurultay yapılması gerektiğini ifade etti.

İHRAÇ EDİLMESİ BEKLENEN YENİ İSİMLER

Bugün yapılacak MYK toplantısında bazı milletvekilleri, belediye başkanları ve il başkanları hakkında ihraç kararı alınabileceği iddia edildi. İhraç edilmesi beklenen isimler arasında milletvekilleri Adnan Beker, Mahmut Tanal ve Cemal Enginyurt ile belediye başkanları Tanju Özcan, Muhittin Böcek ve Cemil Tugay'ın bulunduğu öne sürülüyor.

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