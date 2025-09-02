CHP'li Alaattin Köseler mahkemede savunma yaptı! Memuru belediye başkan yardımcısı yapmışlar

Görevden uzaklaştırılan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler için Anadolu 17. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, bazı tutuklu ve tutuksuz sanıkların yanı sıra avukatlar katıldı. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Vekili Nuri Aslan da duruşmaya izleyici olarak geldi. Köseler, salona girerken bazı sanık yakınlarının alkışlaması üzerine mahkeme başkanı uyarıda bulundu.

ALAATTİN KÖSELER SAVUNMA YAPTI

Duruşma sanıkların kimlik tespitinin yapılmasının ardından Köseler'in savunması alındı. Alaattin Köseler, belediye başkanı olduktan sonra kimseye ön yargılı yaklaşmadığını, iddianamede yer alan ifadelerin ise yönlendirmeyle alındığını öne sürdü.

Sanıklardan Özel Kalem Müdürü Veli Gümüş ve Özel Kalem personeli Metin Ülgey ile seçim çalışmalarında beraber olduklarını belirten Köseler, "Veli Gümüş'ün özel kalem müdürü olması için benden çok ricacı oldular. 'Genç bir arkadaşı bürokrasiye kazandıralım.' dediler. Ben de atama yazısını yazdım. Daha sonra ataması yapılarak özel kalem müdürü oldu. Seçim çalışmalarında beraber çalıştığım arkadaşları Beykoz halkına hizmet etmek için görevlendirdim." diye konuştu.

Duran Bülbül'ün kendisi hakkında söylemlerini ve iddialarını kabul etmeyen Köseler, şunları söyledi:

"Gülten Kozanlı (sanık) hanımefendi bana '2 Sayıştay denetçisi dosyayla ilgili bilgi vermek istiyor.' dedi. Onları ağırladık. Ancak 3 kişi geldiler. 3'üncü kişi Duran Bülbül'dü. Önceki dönemlerdeki dosyaların incelenmesi konusunda bize danışmanlık yaptı. Konuşma esnasında hizmet verebileceğini ifade etti. Kendisine belediye bürokratlarına eğitim vermesini, hesap hareketleri hakkında fikir vermesini ve geçmiş dönemdeki dosyaları izlemesi için belediye şirketinde görev vererek danışmanlık aldık."

"BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI OLMASI İÇİN PARTİ İÇİNDE TELEFON TRAFİĞİ OLDU"

Köseler, ihalelere ilişkin şunları dile getirdi:

"Belediye başkanının şeker alımı ile ilgileneceği zamanı yoktur, 39 ilçeden misafir gelir onlarla ilgileniyorum. İhale alan firmaların çoğu 11 yıldır belediyeden ihale alan firmalardır. İhale alan firmaların çoğu eskidir. Eski firmalar 70 ihale almış, yeni firmalar ise 8 ihale almıştır. 74 kişinin bu ihalelerde imzası var. Yıldız Güneş'in (sanık) ifadesi tamamen iftiradır. Geçmiş dönem dosyalar incelense bu firmaların aldığı ihaleler akla sığmaz. Erkan Uyar (tanık) büyükşehir kadrosundan geldi. Kültür etkinlikleri için yapılan ihaleyi iptal etti. Ben ramazan öncesinde ve sonrasında pankart asamaz hale geldim. Müdür sürekli ihale iptal ediyor. Ben de 'Neden ihale iptal ediyorsun sürekli, neden geldin bu belediyeye?' diye sordum. Daha sonra görev değişikliği yaptım bu arkadaşa. Beykoz'da kreş yoktu, kreş açma hedefim vardı. Fidan Gül de bu alanda ilgili ve bilgili birisidir. Beylikdüzü Belediyesinden memur olarak getirdim. Belediye başkan yardımcısı olması için parti içinde telefon trafiği oldu. Buna çok girmeyeceğim parti içi olduğu için."

"BENİM BAŞKAN VEKİLİ OLARAK GÖREVE GELMESİNİ İSTEDİĞİM KİŞİ GÖREVE GELMEDİ"

Belediyede eksik evrak olmasına rağmen firmalara ödeme yapan kişilerin yapılacak soruşturmayla ortaya çıkarılması gerektiğini anlatan Köseler, "Bu iddianamede görülmeyen kurgu vardır. Burada bulunma nedenimi ben bu iddianamede göremiyorum. Benim içerde olmamdan kim, kimler ve hangi firmalar yaralanıyor? Benim başkan vekili olarak göreve gelmesini istediğim kişi göreve gelmedi. Tüm Beykozluların helal oylarıyla seçilmiş bir kişiyim." diye konuştu.

"PARTİDEN HER ZAMAN GELEN OLUYOR"

Köseler, avukatının, partisinden bir yetkilinin mahkeme öncesinde yanına gelerek telkinde veya yönlendirmelerde bulunup bulunmadığına ilişkin sorusuna, "Partiden her zaman gelen oluyor." şeklinde yanıt verdi. Başka bir avukatın sorusu üzerine Köseler, "Yıldız Güneş önceki dönemde kalemde tüm evrakı bilen kişidir. Şükran müdür geldikten sonra Yıldız Güneş'e görev değişikliği yaparak kendisine teşekkür ettim." dedi.

"İHALELERE MÜDAHALE ETMİYORUM"

Köseler, belediye başkanlığına geldiğinde 25 olan müdürlük sayısını 35'e yükselttiğini belirterek, "Ben ihaleleri sonuçlandıktan sonra görüyorum. İhalelere müdahale etmiyorum, öyle zamanım yok zaten. Bilirkişi ataması yapılarak araştırma yapılabilir." ifadelerini kullandı.

Veli Gümüş'e gönderdiği paralara ilişkin Köseler, "36 bin lira benim ve oğlumun kıyafeti için. Veli Gümüş'ün yakınının kıyafet mağazası vardır. Orada kıyafet diktirmesi için gönderdim. 6-8 bin liralık ödeme yapmıştım o da kalabalık bir gruba yemek vermiştim o ortamda veremediğim için sonra ödeme yaptım." dedi.

Duruşmada 4’ü tutuklu 2’si tutuksuz toplam 6 sanık savunma yaptı. Duruşma, yarın sabah 08.30’da tekrar görülecek.