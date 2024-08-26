CHP'li Cemil Tugay'dan İzmir Körfezi savunması: Ölen balıklar buraya ait değil

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İzmir Körfezi'nde kirlilik nedeniyle yaşanan balık önemleriyle ilgili konuştu. CHP'li Belediye Başkanı, "Körfez 1965’ten beri kirleniyor. Ölen balıklar buraya ait değil" diyerek kirliliği savundu. Tugay aynı zamanda "Körfez'de yüzmeyi vadedemem" dedi.

İzmir Körfezi’ndeki ölü balıklar ve pis koku şehrin gündemine oturdu. İzmir Büyükşehir Belediyesi toplama çalışması yapsa da hala ölü balıklar yüzeyde dolaşmaya devam ediyor. İzmir Körfezi'nde yaşanan kirliliğe ve ölü balıklara ilişkin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay açıklama yaptı.

ÖLÜ BALIKLAR İZMİR'Lİ DEĞİL

İzmir Körfezi'nde yaşanan balık önemleriyle ilgili basın toplantısı düzenleyen Tugay, kirliliği savundu. Körfez'in 1965 yılından bu yana kirlendiğini söyleyen Tugay, "Bu yeni bir durum değil. Körfezde yaşanan renk değişikliği ve balık ölümleri plankton denilen bir mikroorganizma türünün denizde aniden çoğalmasıyla ortaya çıktı. Bunların gemilerle taşındığını ve iklim değişikliğiyle körfez içinde baskın haline geldiğini söyleyebiliriz." dedi.

3 BAKANLIĞA ÇAĞRI YAPTI

Körfez kirliliğini siyasetin üstünde bir sorun olarak gördüğünü belirten Tugay, hükümete çağrı yaptı. Tugay, "2000 yılında yapılan kanun ve yönetmelik değişikliğinin ardından deniz ve iç sulardan birinci derecede sorumlu Çevre Şehircilik ve İklim Değişliği Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığıdır. Belediyeler ve diğer kurumlara kadro ve müdahale yetkisi verilmiş değil. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZSU körfez konusunda icracı olamıyor. İç körfezde milyonlarca ton çamur birikmiş durumda. Bu çamuru almak istesek büyükşehir belediyesinin belli bir metreye kadar çalışma yetkisi var. Körfezde su akımını değiştirecek sirkülasyon kanalını yapma yetkisi de bakanlığa ait." diye konuştu.

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YÜZMEYİ vadedemem AMA...

İzmir Körfezi'ni İzmirlilerle kurtaracaklarını belirten Tugay, "5 yılın sonunda körfezimizde yüzmeyi vadedemem ama bugüne oranla çok daha temiz bir körfezi bırakmayı vadedebilirim. Bunu İzmirlilerle yapacağız." ifadelerini kullandı.

SAKIN BALIK TUTMAYIN

Bir basın mensubunun, körfezde balık tutulmasına yönelik sorusuna Tugay, şöyle cevap verdi:

"Detaylı bir mikrobiyolojik çalışma bana ulaşmadı. Körfezden balık tutulmasını doğru bulmuyorum. Özellikle iç körfezden tutmak doğru değil. Hıfzıssıhha kararına göre yasak, bundan sonra bununla ilgili de önlem almalıyız. Körfezde insan sağlığıyla ilgili bir mikrop türü yok. Bu kirliliği gidermezsek ilerde bunları da yaşayabiliriz."