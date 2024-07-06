CHP'li Kemal Güneri'nin bozkurt işareti için 'faşizm' paylaşımı olay oldu

CHP Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Kemal Güneri, Merih Demiral'ın yaptığı sevinç sonrası gündem olan bozkurt işareti hakkında tartışmalı bir paylaşımda bulundu. Türklüğün sembolü bozkurt işaretinin üzerinde 'faşizm' yazan bir paylaşım yapan CHP'li Güneri'ye sosyal medyada tepki yağdı.

İmamoğlu "bozkurt" için sessizliğini bozdu: "Hakkımız yendi, sahada alacağız"

İmamoğlu "bozkurt" için sessizliğini bozdu: "Hakkımız yendi, sahada alacağız"

Avrupa Şampiyonası'nda Merih Demiral'ın çeyrek final sevincinde yaptığı Türklüğün simgesi olan bozkurt işareti tartışma konusu olmaya devam ediyor.

CHP'Lİ KEMAL GÜNERİ BOZKURT İÇİN 'FAŞİZM' DEDİ

Merih Demiral, Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser'in baskısıyla UEFA'dan 2 maç men cezası aldı. Avrupa'da ve Türkiye'de bozkurt işaretinin anlamı hakkındaki tartışmalara CHP Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Kemal Güneri de dahil oldu.

CHP Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Kemal Güneri, sosyal medya hesabından bozkurt işareti üzerinde "faşizm" yazan bir görsel paylaştı.

Instagram hesabından yaptığı paylaşıma not da ekleyen CHP'li Güneri, "Açıklama tadında tasarım…" ifadelerine yer verdi.

CHP Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Güneri'nin paylaşım sosyal medyada tartışmalara neden oldu.

TEPKİLERİN ARDINDAN BİR PAYLAŞIM DAHA YAPTI

CHP'li Güneri, sosyal medyada gelen tepkiler üzerine paylaşımını yoruma kapattı.

Yeni bir paylaşım yapan CHP Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Güneri, "Bizim anladığımız, kabul ettiğimiz ve savunduğumuz Atatürk Milliyetçiliği budur." ifadelerine yer verdi.