CHP'li vekilin aracı kaza yaptı! Gamze Akkuş İlgezdi ve 1 kişi yaralandı
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Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi trafik kazası geçirdi. İlgezdi ve araçtaki bir kişi yaralandı.
Çanakkale'de, CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi'nin bulunduğu otomobil kaza yaptı. İlgezdi'nin yaralandığı öğrenildi.
CHP'Lİ VEKİL HAVAALANI YOLUNDA KAZA YAPTI
Kaza, saat 07.50 sıralarında Troya Caddesi'nde meydana geldi. CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi'nin içinde bulunduğu 34 KUR 240 plakalı otomobil ile 17 AGJ 384 plakalı otomobil çarpıştı.
İLGEZDİ VE ARAÇTAKİ 1 KİŞİ YARALANDI
Kaza sonrasında 17 AGJ 384 plakalı araç kaldırıma çıkarken, araçtaki bir kişi yaralandı. Ankara'ya gitmek için havaalanına giden İlgezdi'nin ise hafif şekilde yaralandığı öğrenildi.
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Baki Sancak