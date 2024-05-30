Cinnet getiren baba evladının katili oldu! Önce eşini sonra...

Düzenleyen: Kübra Şenal / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 30 Mayıs 2024 16:15 - Güncelleme: 30 Mayıs 2024 16:26 - Güncelleme:

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Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı

İstanbul Bayrampaşa'da cinnet getirdiği iddia edilen bir şahıs, hem eşinin hem de evladının katili oldu. Yaşanan acı olayın ardından katil zanlısı için alarma geçildi. Polis ekipleri çalışama başlattı.