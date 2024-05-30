Cinnet getiren baba evladının katili oldu! Önce eşini sonra...
Düzenleyen: Kübra Şenal / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
İstanbul Bayrampaşa'da cinnet getirdiği iddia edilen bir şahıs, hem eşinin hem de evladının katili oldu. Yaşanan acı olayın ardından katil zanlısı için alarma geçildi. Polis ekipleri çalışama başlattı.
Bayrampaşa'da saat 15.00 sıralarında cinnet getiren bir adamın, önce eşini sonra da kızını silahla vurduğu iddia edildi.
ÖLDÜRÜP KAÇTI
Baba ise cinayet sonrası evden kaçarak uzaklaştı. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alarak sokağı araç ve yaya trafiğine kapattı.
POLİS EKİPLERİ ALARMA GEÇTİ
Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.
Düzenleyen: Kübra Şenal - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı