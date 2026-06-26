Suça karışan çocuk sayısı her geçen gün artıyor. Araştırmalara göre bu rakam son 20 senenin zirvesinde. En çok şiddet olayları Şanlıurfa ve Adana'da yaşanıyor. Öğrencilerin yüzde 20'si kendisini okulda güvenli hissetmiyor. Uzmanlar bu işin perde arkasını ve alınacak tedbirleri tek tek sıraladı...

Kahramanmaraş ve Şanlıurfa Siverek'teki okul saldırılarının altında yatan nedenler incelenmeye devam ediyor. Bu konuda çalışmalar yürüten uzmanlar ve sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileri, TBMM Okul Saldırılarını Araştırma Komisyonu'na çarpıcı bilgiler verdi.

Çocuk suçlu sayısı zirve yaptı! Uzmanlar vahim tabloyu tek tek açıkladı

ÇETELER, OKUL ÖNLERİNDE CİRİT ATIYOR

Suça sürüklenen çocuk sayısının son 20 yılın en yüksek seviyesine ulaştığını belirten Türk Eğitim Derneği Eğitim ve Bilimsel Araştırma Kurulu (TEDMEM) Koordinatörü Nilgün Demirci Celep "Son senelerde güvenlik birimlerine getirilen çocuk sayısında yaklaşık yarım milyonluk artış yaşandı. Sınıfta kendini güvende hissetmediğini belirten öğrencilerin oranı yüzde 13. Okulun ortak alanlarında korku içinde dolaştığını aktaranların oranı da yüzde 20. Her dört öğrenciden biri 'Okul çevresinde çeteleşmiş, silah veya bıçak taşıyan yaşıtlarımı görüyorum' diyor. 2025'te şiddet vakaları bir önceki yıla göre yüzde 75 arttı. Özellikle Şanlıurfa birinci, Adana ikinci sırada. Okullarda önleyici sistemlerin güçlendirilmesi gerek. Finlandiya örneğine bakacak olursak, her okulda psikolog, sosyolog, sağlık görevlisi ve özel eğitim uzmanından oluşan 'bütüncül refah ekipleri' kurulmalı. Bu sayede riskler erken tespit edilerek şiddet olaylarının önüne geçilebilir" dedi.

"SINAV SİSTEMİ DEĞİŞTİRİLMELİ"

TEDMEM Direktörü Sabiha Sunar, şiddetinin sebepleri arasında sınav sisteminin oluşturduğu baskının da bulunduğunu iddia ederek "Çocukların geleceğe dair umutlarını kaybetmesi farklı aidiyet arayışlarına yönelmelerine neden oluyor. LGS ve YKS yeniden değerlendirilmeli. Ayrıca öğrenciler dijital çağın risklerine karşı hazırlanmalı ve lise mezuniyet şartları arasına 'yapay zekâ ehliyeti' benzeri bir yeterlilik sistemi eklenmeli" diye konuştu.

Çocuk suçlu sayısı zirve yaptı! Uzmanlar vahim tabloyu tek tek açıkladı

"SOSYAL MEDYAYI YASAKLAMAK BİR İŞE YARAMIYOR"

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği Genel Başkan Vekili Prof. Dr. Erdal Hamarta ise 18 yaş altı çocukların karıştığı şiddet olaylarında son 5 yılda yüzde 110’a varan artış yaşandığını belirterek "OECD ülkelerinde yapılan çalışmalara göre 16 yaş altına sosyal medyayı yasaklamak bir işe yaramıyor" yorumunda bulundu. Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) Kalkınma Programı Direktörü Hüseyin Ekrem Cunedioğlu önemli bir veriye dikkat çekti. Cunedioğlu, genç nüfusa oranlandığında Türkiye'nin okul saldırılarında ABD ile benzer seviyelerde bulunduğunu, Brezilya’nın ise yaklaşık 5 katına ulaştığını söyledi.

Çocuk suçlu sayısı zirve yaptı! Uzmanlar vahim tabloyu tek tek açıkladı

"GENÇLERİN AİDİYET ALGISI DEĞİŞTİ"

PISA 2022 sonuçlarına da değinen Cunedioğlu "Türkiye', OECD ülkeleri arasında 15 yaş grubunun yaşam memnuniyetinin en düşük olduğu ülke konumunda. Toplumsal değişim ve aidiyet krizi de okul şiddetiyle bağlantılı. Gençlerin başarıyı tanımlama biçimleri değişti. Bazı gençler aidiyet ve anlam arayışını çeteleşme gibi yapılarda bulabiliyor. Çete, burada bir tüketim objesi olarak değerlendirilmeli. Silaha erişiminin kolaylaşması da önemli bir risk faktörü. Son yıllarda internet aramalarında 'poligon' ve 'silah ruhsatı nasıl alınır?' başlıklarında belirgin artış görülüyor" ifadelerini kullandı.

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