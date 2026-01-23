Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, kentin sembollerinden olan Saat Kulesi'ne bayrak asmak isterken talihsiz bir olay yaşadı. Kuledeki küçük ahşap kapıdan geçmek isterken kafasını çarpan Aşgın hastaneye götürüldü. Gördüğü tedavi sonrası sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Aşgın, yaşadığı talihsiz olayı anlattı.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Mardin'in Nusaybin ilçesindeki Kamışlı sınır hattında Türk bayrağına yapılan alçak saldırıya tepki göstermek için kentteki tarihi Saat Kulesi'ne bayrak asmak istedi.

Ekibiyle beraber kuleye çıkan Başkan Aşgın, küçük ahşap kapıya kafasını çarptı. Kan akmaya başlayınca bayrak asma girişimini yarıda bırakan Aşgın, ekibi tarafından hastaneye götürüldü. Kafasına dikiş atılan Aşgın'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

"KÜT SESİYLE İRKİLDİK"

Kazanın ardından Saat Kulesi önüne giderek yaşadığı talihsiz olayı anlattığı bir paylaşımda bulunan Aşgın şunları söyledi:

"Bayrağımıza yapılan saldırı büyük bir kızgınlık, büyük bir hınç, büyük bir öfkeye yol açtı. 7 yıllık belediye başkanıyım, 52 yaşındayım. Bugüne kadar bu Saat Kulesi'ne çıkmamıştım açıkçası. Kimse denemesin ama çok güzel içerisi... En son basamağa kadar hızlı bir şekilde çıktık. En son basamakta küçük bir ahşap kapı var. Üzerinde de bir eşik var. Ahşap aslında. Keskin bir köşesi var. O an bir küt sesiyle irkildik. Kanama başlayınca arkadaşlar 'Başkanım uygun olmaz, inersek daha doğru olur' dedi. Hastaneye gittik, kafamın üzerindeki çiziğe işlem yaptılar. Hemen işimin başına döndüm ve devam ettim"

Haberle İlgili Daha Fazlası