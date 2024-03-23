Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete: Ortada matruşka ittifakı var, seçmenin haberi yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Ankara mitinginde vatandaşlara seslendi. Alanda 200 bin kişinin olduğunu belirten Erdoğan, "CHP gizli saklı işbirliği yapmıştı. Bu seçimde de adını koyamadıkları kirli bir pazarlığa giriştiler. Ortada kapağını kaldırdıkça yeni şeyler çıkan bir matruşka ittifakı var. Bundan seçmenin haberi yok" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Başkent Millet Bahçesi'ndeki "Büyük Ankara Mitingi"nde önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Sizleri hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Sözlerimin başında Rusya'daki terör saldırısı nedeniyle ülkem ve milletim adına taziyelerimi iletiyorum. Bu terör saldırısını şiddetle kınıyorum. Terörün kanlı yüzünü çok iyi bilen bir ülke olarak Rus halkının acısını milletçe devletçe paylaşıyoruz. İnsanlığın ortak düşmanı olan teröre karşı mücadelemizi sürdüreceğiz.

ALANDA 200 BİN KİŞİ VAR

Ankara bugün bir başka güzel. Alanda şu an 200 bin vatandaşımız var, maşallah. Demek ki 31 Mart'ta bu katılım Ankara'da her şeyi biiznillah değiştirecek. Laf değil, söz değil, icraat üreten biz varız. Ankaralılara 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde Cumhur İttifakı'na verdikleri destek için teşekkür ediyorum. Milletvekilliğinde yüzde 47, Cumhurbaşkanlığı'nda yüzde 49'luk oy oranları ile milli irade bayrağını burçlara bir kez daha diktiniz. 31 Mart'ta Ankara'yla aramızdaki muhabbetin derinliğine uygun bir sonuçla bunu telafi edeceğiz.

"ANKARA'NIN BAŞKENT OLMASI TESADÜF DEĞİLDİR"

Ankara'nın milli mücadelenin ardından Başkent olması, birilerinin iddia ettiği gibi tesadüf eseri değildir. Dünya şehri Ankara'ya layık olmaya çalışıyoruz. Bir asır önce düşman Ankara'nın kapısına kadar dayanmıştı. Top seslerinin Ulus'taki Meclis'ten duyulduğu o zor günlerde ortaya konan güçlü iradenin yankıları hala sürüyor. Aynı irade 15 Temmuz gecesi darbecileri sokağa çıktıklarına pişman eden ruhun adıdır. Bu ruh hem milli mücadele zaferini kazandı hem cumhuriyeti kurdu hem de tüm adımlarımıza ilham oldu. Çok partili siyasi hayata geçtiğimizden beri demokrasimizin başına her kara bulut toplandığında baharı önce Ankara başlattı.

MANSUR YAVAŞ'A TEPKİ...

Mevcut belediye başkanı 5 yılda ne yaptı? Yolların hali ortada; çöp, çamur, çukur... Bu CHP'nin pratiğidir. İstanbul'da da öyleydi. Bunlardan artık kurtulalım. 5 yıl boşuna geçti. Onun için 31 Mart çok önemli... Ankara'yı, başkentlik sıfatına uygun hizmet veremeyenlerden kurtarma zamanı geldi. 31 Mart akşamı bu işin hakkını verelim. Burası hiç bir iş yapmayıp üzerine bir de bunlarla övünülecek bir şehir değildir. Nedir bu 'yavaş'lardan çektiğimiz... Ankara'yı bir an önce kurtarmak gerekiyor.

"KİMSENİN ŞAHSIYLA BİR DERDİMİZ YOK"

Ulaşımda çektiğimiz sıkıntı hepimizin malumu. 9 gün sonra sandıkları patlatalım. Bu şehirde eser ve hizmet çağını çok daha güçlü bir şekilde yeniden başlatmak istiyoruz. Kimsenin şahsıyla bir derdimiz yok. Ankara'yı taşlarına, dar sokaklarına bakıp gözyaşlarımızı silip başkent yapmış olabiliriz. Ama Ankara'yı aynı vizyonsuzlara teslim etmek zorunda değiliz. Ankara her şeyin en güzeline, en modernine layıktır. Türkiye Yüzyılı'na hazırlamayı vadediyoruz. Başkentimizi huzurla 'işte benim şehrim' diyeceği konuma getirmek amacındayız. Ankara buraya gelen, herkesin hayranlık duyacağı bir şehir olmalı. Caddeleriyle, parklarıyla, ulaşımıyla, altyapısıyla, sosyal ve kültürel donatılarıyla hepimizin gurur duyacağı bir Ankara'nın peşindeyiz. Türkiye'ye yakışır bir başkent için 31 Mart'ta...

"EMPERYALİSTLERİN OYUNLARINA DESTEK VEREN FİGÜRANLAR ÇIKTI"

Emperyalistlerin sergilediği oyunlara içeriden destek veren figüranlar da çıktı. Gece gündüz Türkiye aleyhinde çalışanlar var. CHP'nin takındığı tutum ülkemiz adına endişe verici. Tek parti döneminde işlediği günahları bir kenara koyuyorum. Son 21 yılda bu parti bir dönem vesayetin sözcülüğünü yürüttü. FETÖ ihanet çetesinin taşeronluğunu üstlendi. PKK'nın ve Suriye'deki uzantılarının savunuculuğuna soyundu. ABD'nin, Avrupa'nın sesi oldu.

6'LI MASA LİDERLERİNE TEPKİ...

Geçtiğimiz mayıs ayındaki seçimlerde kurulan tuhaf ittifakı hatırlıyor musunuz? Ne oldu? Hepsi dağıldı mı? Bu altılı masadan parlamentoya giren var mı? Benim milletim istemezse hiçbir şey olmaz. Bay bay Kemal ne oldu? Bunların hepsinin akıbeti aynı olacak.

"MATRUŞKA İTTİFAKI VAR"

CHP gizli saklı işbirliği yapmıştı. Bu seçimde de adını koyamadıkları kirli bir pazarlığa giriştiler. Ortada kapağını kaldırdıkça yeni şeyler çıkan bir matruşka ittifakı var. Bundan seçmenin haberi yok. Yeni adıyla DEM'e oy veren vatandaşlarımızla CHP'ye oy veren vatandaşlarımız bu kirli ilişkiyi içlerine sindiremiyor.

"CHP'DE BİR ALLAHIN KULU, ORTAYA ÇIKAN PARALARIN İZAHINI YAPAMADI"

Bir de ortaya deste deste dolarla, eurolar çıktı. Mahkemelerde hesap veriyorlar. CHP'de hiçbir Allah'ın kulu izahını yapamadı. Son derece makul soruları cevaplamak yerine suçu AK Parti'ye yüklemeye çalıştılar. Türk siyaseti çok yüzsüzlük, pişmanlık, utanmazlık gördü ama böylesiyle ilk defa karşılaşıyoruz. Genel başkanı darbe çığırtkanlığı yapıyor, bir diğeri terör örgütünü övüyor, ötekisi tembelliğine methiye düzer. Böyle ana muhalefet partisi olur mu? CHP amblemi altında seçime girenler, kendilerini bunların vebalinden kurtarabilir mi? Milletimiz 31 Mart'ta CHP'ye de DEM'e de ortada dolananlara da hak ettiği cevabı verecektir.

Biz eserlerimizle konuşuyoruz. Dün Karabük'teydim, oradan Çankırı'ya geçtim. Her ikisinde 40 bin 40 bin katılım vardı. Ankara'ya son 21 yılda, bunu Yavaş'a da sorun sen ne yaptın, 1 trilyon 91 milyar lira tutarında yatırım yaptık. Biz buyuz, eser siyaseti bu. Ankara'yı sağlığın başkenti haline getirdik. 23 millet bahçesi projemizden 13'ünü tamamladık. Ankara-Niğde otoyolunu tamamlayıp hizmete sunduk. Ankara-İzmir hızlı tren hattının inşası sürüyor. Başkent rayı Yenikent'e kadar uzatıyoruz. Yaptığımız yatırımlarla Ankara'nın içme suyu garanti altına aldık.

Büyükşehir ve ilçe belediye başkan adaylarımızı ben sizlere emanet ediyorum. Belediye başkan adaylarımıza sahip çıkmaya var mıyız? Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum."