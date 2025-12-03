Cumhurbaşkanı Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Finlandiya ikili ilişkileri bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan - Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb

"İLİŞKİLERİ DAHA DA GELİŞTİRECEĞİZ"

Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Finlandiya arasında ikili ticaret hacmini artırmak için gayret gösterdiklerini, ilişkileri atılacak adımlarla ileriye taşımayı hedeflediklerini ifade etti.

Erdoğan Türkiye'nin Ukrayna ile Rusya arasındaki barış sürecinin başarıyla tamamlanması için gayret gösterdiğini, İstanbul müzakerelerinin işlevselliği kanıtlanmış bir diplomatik zemin olduğunu belirtti.

GÖRÜŞMEDE GÜNDEM UKRAYNA VE GAZZE

Erdoğan, Türkiye'nin Gazze'deki ateşkesin uygulanmasını yakından takip ettiğini, bölgede kalıcı barışın iki devletli çözüm vizyonuyla mümkün olduğunu, Finlandiya'nın Filistin Devleti'ni tanımasının memnuniyet verici olacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Finlandiya'nın 6 Aralık Bağımsızlık Günü'nü de kutladı.

