Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı Sanchez ile yaptığı telefon görüşmesinde İran'ın hedef alınmasını tasvip etmediklerini belirtirken, İsrail'in hukuk tanımazlığına son verilmesi gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile kritik bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek küresel barış için diplomasi trafiğini sürdürdü.

Görüşmede Türkiye ve İspanya arasındaki savunma sanayii başta olmak üzere ikili ilişkilerin güçlendirilmesi kararlılığı vurgulanırken, Orta Doğu ve Ukrayna’daki sıcak çatışmalar ana gündem maddelerini oluşturdu.

İRAN KONUSUNDA MESAJ NET

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgedeki gerilime ilişkin net mesajlar vererek, İran’ın topyekün yıkılmasını hedefleyen yaklaşımları tasvip etmediklerini ancak İran’ın bölge ülkelerine yönelik tutumunu da doğru bulmadıklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı Sanchez ile görüştü: İran konusunda mesaj net

İSRAİL UYARISI!

Barışın tesisi için vicdan sahibi tüm aktörlerin diplomasiye odaklanması gerektiğini belirten Erdoğan, İsrail’in Gazze ve çevresindeki hukuk tanımaz tavrı durdurulmadığı sürece bölgenin barışa hasret kalacağı uyarısında bulundu.

Ayrıca, Rusya-Ukrayna savaşının sonlandırılması için uluslararası camianın müzakereleri daha ciddi bir şekilde ele alması gerektiğini hatırlattı.

HERKES BARIŞI SAHİPLENMELİ

İletişim Başkanlığı'nın görüşme ile ilgili açıklaması şu şekilde:

Cumhurbaşkanımız, Türkiye ve İspanya'nın savunma başta olmak üzere her alanda sergiledikleri dayanışmanın halklarımız tarafından da memnuniyetle karşılandığını ve ilişkilerimizin daha ileri taşınmasını hedeflediklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran’ın topyekün yıkıma uğratılması hedefiyle hareket edilmesini tasvip etmediğimiz gibi İran’ın kardeş bölge ülkelerine yönelik tutumunu da doğru bulmadığımızı, vicdan sahibi herkesin barışı sahiplenmesi ve diplomasiye odaklanması gerektiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’in Gazze’de ve diğer yerlerdeki hukuk tanımazlığının önüne geçilmemesi durumunda, bölgenin barışa hasret kalmaya devam edeceğini de belirtti.

Cumhurbaşkanımız, Türkiye’nin Rusya-Ukrayna savaşının sonlandırılması için müzakerelerin yeniden canlandırılmasının ve barış odaklı temasları uluslararası camianın daha ciddi şekilde ele almasının mühim olduğunu ifade etti.

