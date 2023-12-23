23 Aralık 2023 16:29 - Güncelleme Tarihi: 23 Aralık 2023 17:00

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş depremlerinin ardından Türkiye, 11 ildeki depremin yaraları sarılmaya devam ediliyor. Depremden etkilenenlere söz verildiği gibi 1 yılda tamamlanması planlanan afet konutları için temeller atılıyor.

Kahramanmaraş depremlerinin ardından beklenen büyük Marmara depremi de kentsel dönüşüm projelerinin önemini bir kez daha hatırlattı. Özellikle İstanbul'da, kentsel dönüşüm seferberliği başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yüzyılın Dönüşümü İstanbul Programı"na katılarak, kentsel dönüşüm projesiyle ilgili detayları açıkladı.

350 BİN KONUT

Erdoğan, 'Yüzyılın Dönüşümü İstanbul' projesi kapsamında 350 bin konutun dönüşeceğini ve her bağımsız bölüm için toplamda 1,5 milyon liralık destek sağlanacağını ifade etti.

İstanbulluların kampanyaya yoğun ilgi gösterdiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle konuştu:

"Yüzyılın Dönüşümü İstanbul Programı münasebetiyle sizlerle birlikte olmaktan memnuniyet duyuyorum. Bu anlamlı buluşmaya vesile olan Çevre Bakanlığımıza, Sayın Bakan ve ekibine, ilgili tüm kurumlarımıza teşekkür ediyorum. Bugün İstanbul'umuzu depreme hazırlama noktasında tarihi nitelikte adımları eş zamanlı olarak atmanın gururunu yaşıyoruz.

Hatırlarsanız nisan ayında şehrimizin en acil ihtiyaçlarından olan kentsel dönüşüm ile ilgili özgün bir projeyi kamuoyumuz ile paylaşmıştık. Kentsel dönüşümde yarısı bizden adını verdiğimiz kampanyamıza İstanbullu kardeşlerimiz çok yoğun teveccüh gösterdi.

1,5 MİLYONLUK DESTEK

Kampanyaya bugüne kadar 1 milyon 233 bin bağımsız bölüm için başvuru yapıldı. Yarısı bizden kampanyası ile toplamda 350 bin konutun dönüşümünü gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Kampanyamız kapsamında her bağımsız bölüm için toplamda 1,5 milyon liralık destek vereceğiz. Bunun 100 bin lirası kira desteği olmak üzere 800 bin lirası hibe, 700 bin lirası çok uygun şartlarda kredi şeklinde verilecektir.

Kredilerin ödenmesi evler tamamlandıktan sonra başlayacak ve ilk yılı faizsiz olarak tahsil edilecektir. Kalan yıllarda kredi maliyet oranı TÜFE'nin yarısı kadar olacak. Vatandaşımız alacağı bu 1,5 milyon liralık destekle inşallah evini yapacak, yeni yuvasında güvenli, huzurlu, mutlu bir şekilde oturacaktır."