Üniversite eğitimleri yarım kalan yüz binlerce öğrenciyi ilgilendiren öğrenci affı düzenlemesinde sona gelindi. 32 maddelik kanun teklifi TBMM’ye sunulmaya hazırlanırken, 2022 sonrası ilişiği kesilenler ile daha önceki aflardan yararlanmayanlar da kapsama alınacak.

Üniversite eğitimi yarım kalan yüz binlerce genci ilgilendiren öğrenci affı düzenlemesinde sona gelindi.

AK Parti kurmayları, yükseköğretim kurumlarıyla ilişiği kesilen öğrencilerin eğitim hayatlarına geri dönebilmelerini sağlayan 32 maddelik kanun teklifi çalışmalarını tamamladı.

Yükseköğretim Kanunu’nda köklü değişiklikler öngören paketin, en geç pazartesi günü TBMM Başkanlığı’na sunulması planlanıyor. Meclis genel kuruluna gelmesi beklenen yeni düzenlemede, hak kayıplarını önlemek adına kapsam oldukça geniş tutuldu.

Yüz binlerce kişiyi ilgilendiren kararda gözler TBMMde: 32 maddede öğrenci affı

Af paketi, en son öğrenci affının çıktığı 2022 yılından sonra üniversiteden ilişiği kesilenlerin yanı sıra, 2022 yılından önce çıkarılmış eski af kanunlarından hiç yararlanmamış olanları da kapsıyor. Böylece geçmiş dönemde hakkını kaybeden öğrencilere amfilere dönebilmeleri için ikinci bir şans tanınmış olacak.

Yüz binlerce kişiyi ilgilendiren kararda gözler TBMMde: 32 maddede öğrenci affı

Yasa taslağı, özellikle tıp ve diş hekimliği gibi eğitimi uzun ve maliyetli fakültelerde okurken sağlık veya ailevi nedenlerle yasal süresi içinde mezun olamayıp son sınıfta okuldan atılan öğrencilere yarım kalan eğitimlerini tamamlama imkânı sunuyor.

Toplum vicdanını yaralamamak adına terör suçları ve yüz kızartıcı suçlardan ötürü üniversiteden atılanlar ise bu af imkânından kesinlikle faydalanamayacak. Öğrencilere yönelik bu adımların yanı sıra paket, üniversitelerdeki öğretim elemanlarının özlük hakları ve çalışma esaslarına ilişkin kritik idari düzenlemeleri de içeriyor.



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