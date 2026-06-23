Yükseköğretim Kurulu (YÖK), milyonlarca üniversite öğrencisini yakından ilgilendiren ‘mikro kredi’ uygulamasını gelecek yıl başlatacağını duyurdu. Uygulama, üniversite dışında edinilen bilgi, beceri ve sertifikaların ilk kez resmi akademik sistemine dahil edilmesini sağlayacak. Öğrencilerin yetkinlikleri Avrupa standartlarıyla uyumlu biçimde AKTS kredisine dönüştürülebilecek ve diploma eklerinde yer alabilecek.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversitelerde yeni dönemin kapılarını aralayacak olan “mikro kredi" uygulamasının gelecek yıl başlayacağını açıkladı. Bu uygulama ile üniversite dışında kazanılan bilgi, beceri ve sertifikalar, ilk kez resmi akademik sisteme dahil edilebilecek.

YÖK, Yükseköğretim Kurumlarında Mikro Yeterlilikler Çerçevesine İlişkin Usul ve Esaslar’ı yayımlarken, YÖK Başkanı Erol Özvar, yeni uygulama hakkında bilgi verdi.

MİKRO YETERLİLİK NEDİR?

Mikro yeterlilikler, belirli bir konuda kısa süreli, esnek ve hedef odaklı öğrenme süreçleri sonunda kazanılan, ölçme ve değerlendirmeyle doğrulanan yeterlilikler olarak tanımlanıyor.

YÖKten bir ilk! Gelecek yıl başlayacak, üniversite diplomasında mikro kredi dönemi

AKTS KREDİSİNE DÖNÜŞTÜRÜLEBİLECEK

Yeni düzenlemeyle öğrencilerin kampüs dışında edindikleri yetkinlikler belirli kriterler doğrultusunda tanınıp, Avrupa standartlarıyla uyumlu biçimde AKTS kredisine dönüştürülebilecek ve transkriptler ile diploma eklerinde yer alabilecek.

YÖKten bir ilk! Gelecek yıl başlayacak, üniversite diplomasında mikro kredi dönemi

YÜZDE 10'UNA KADAR

Mikro yeterlilik programları, modüler yapıda ya da kısa süreli öğretim programları şeklinde düzenlenebilecek. Yeni düzenlemeyle öğrenciler, mezuniyet için gerekli toplam AKTS yükünün yüzde 10'una kadar olan kısmını mikro yeterliliklerden elde ettikleri kredilerle tamamlayabilecek. Hangi eğitimlerin tanınacağına ise üniversite senatoları karar verecek.

YÖKten bir ilk! Gelecek yıl başlayacak, üniversite diplomasında mikro kredi dönemi

SERTİFİKALAR VERİLECEK

Mikro yeterlilik programlarını başarıyla tamamlayan öğrencilere uluslararası standartlara uygun dijital sertifikalar verilecek. Kazanılan öğrenme çıktıları dijital rozetlerle kayıt altına alınabilecek ve dijital cüzdanlarda saklanabilecek.

YÖK Başkanı Erol Özvar

“SİSTEMİNİN BİR PARÇASI HALİNE GELECEK”

YÖK Başkanı Erol Özvar, şunları söyledi:

Bu adımı yükseköğretimi diploma odaklı yapıdan yetkinlik odaklı yapıya taşıyan en önemli adımlardan biri olarak görüyoruz. Yeni düzenlemeyle birlikte yalnızca sınıflarda değil, teknoloji akademilerinde, sektör eğitimlerinde, araştırma merkezlerinde, uygulama programlarında ve dijital öğrenme platformlarında kazanılan yetkinlikler de yükseköğretim sisteminin bir parçası haline gelecek.

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