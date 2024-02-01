Cumhurbaşkanı Erdoğan Nijer Başbakanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijer Başbakanı ve Ekonomi ve Finans Bakanı Ali Mahamane Lamine Zeine ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijer Başbakanı ve Ekonomi ve Finans Bakanı Ali Mahamane Lamine Zeine ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştü.

Görüşmelerde Türkiye ve Nijer arasındaki ikili ilişkiler çeşitli boyutlarıyla gözden geçirilerek, iş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alındı. Görüşmelerde ikili münasebetlerin yanı sıra güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında görüş alışverişinde de bulunuldu.