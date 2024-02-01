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    • Cumhurbaşkanı Erdoğan Nijer Başbakanı ile görüştü

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Erdoğan, Nijer, Haber

    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijer Başbakanı ve Ekonomi ve Finans Bakanı Ali Mahamane Lamine Zeine ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştü.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijer Başbakanı ve Ekonomi ve Finans Bakanı Ali Mahamane Lamine Zeine ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştü.

    Görüşmelerde Türkiye ve Nijer arasındaki ikili ilişkiler çeşitli boyutlarıyla gözden geçirilerek, iş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alındı. Görüşmelerde ikili münasebetlerin yanı sıra güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında görüş alışverişinde de bulunuldu.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    ErdoğanNijer
    Haberler > Gündem > Cumhurbaşkanı Erdoğan Nijer Başbakanı ile görüştü
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