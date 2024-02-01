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    • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MİT Başkanı İbrahim Kalın ile kritik görüşme

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Cumhurbaşkanı Erdoğan&#039;dan MİT Başkanı İbrahim Kalın ile kritik görüşme
    Erdoğan, İbrahim Kalın, Haber

    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın ile görüştü.

    Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde istihbarat zirvesi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın ile bir görüşme gerçekleştirdi. Toplantı basına kapalı yapıldı.

    MASADA PKK İLE MÜCADELE VAR

    İbrahim Kalın, geçtiğimiz günlerde Irak'ta üst düzey temaslarda bulunmuştu. Kalın, Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanı Mesut Barzani ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani ile PKK terör örgütüyle ortak mücadeleye yönelik kararlar alınmıştı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapılan görüşmede PKK terör örgütüyle mücadele ve Ortadoğu'da yaşanan gelişmelerin ele alındığı düşünülüyor.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Erdoğanİbrahim Kalın
    Haberler > Gündem > Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MİT Başkanı İbrahim Kalın ile kritik görüşme
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