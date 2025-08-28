Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy'le görüştü! "Barış" mesajı verdi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna lideri Zelenskiy ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan görüşmede; Türkiye’nin barışın önünü açacak yüksek düzeyli temasların gerçekleşmesi için elinden geleni yapmaya hazır olduğunu belirtti.

Ukrayna-Rusya arasındaki savaş sürerken arabulucu ülkelerin liderlerle diplomasi trafiği sürüyor.

İletişim Başkanlığı da bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Ukrayna lideri Zelenskiy'le telefon görüşmesi yaptığını duyurdu. İki liderin barış müzakerelerini ele aldığı görüşmede, Erdoğan ayrıca Ukrayna’nın bağımsızlık gününü de tebrik etti.

BÖLGESEL VE KÜRESEL KONULAR ELE ALINDI

Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.  Görüşmede Türkiye ile Ukrayna ikili ilişkileri, Ukrayna-Rusya arasındaki barış süreci, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

"TÜRKİYE, BARIŞIN TESİSİ İÇİN KATKI VERMEYE DEVAM EDECEK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Alaska ve Vaşington’daki temasları yakından takip ettiklerini, savaşın kalıcı bir barışla neticelenmesi için Türkiye’nin gayretlerini sürdürdüğünü, barışın tesisiyle birlikte Türkiye’nin, Ukrayna’nın güvenliği için katkı vermeye devam edeceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanımız, Ukrayna-Rusya savaşında adil bir çözümün mümkün olduğunu, iki taraf arasındaki müzakereleri güçlendirerek sürdürmek gerektiğini, Türkiye’nin barışın önünü açacak yüksek düzeyli temasların gerçekleşmesi için elinden geleni yapmaya hazır olduğunu belirtti"

