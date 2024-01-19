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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aday tanıtım törenine canlı bağlantı: Sakarya'yı Cumhur İttifakı çatısı altında toplayacağız

    Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Düzenleyen:

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya'da gerçekleştirilen aday tanıtım törenine telefonla canlı bağlandı. Erdoğan, “Sakarya'yı Cumhur İttifakı çatısı altında toplayacağız. 31 Mart'ta çok daha farklı bir yürüyüşü Sakarya'da gerçekleştireceğiz” dedi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan&#039;dan aday tanıtım törenine canlı bağlantı: Sakarya&#039;yı Cumhur İttifakı çatısı altında toplayacağız
    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Ticaret Odası Congresium'da düzenlenen AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda Sakarya Büyükşehir Belediyesi için Yusuf Alemdar'ın aday gösterildiğini duyurmuştu. Yusuf Alemdar, Sakarya'da AK Parti il binasının önünde binlerce vatandaşın katıldığı tören ile şehirde coşkuyla karşılandı.

    Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan'da telefonla canlı bağlantı gerçekleştirdi. Erdoğan,“31 Mart'ta çok daha farklı bir yürüyüşü Sakarya'da gerçekleştireceğiz” dedi. Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

    YUSUF ALEMDAR SİZLERE EMANET

    “Sakaryalı kardeşlerimi böyle anlamlı bir gecede en kalbi duygularla selamlıyorum ve Yusuf Alemdar kardeşimi sizlere emanet ediyorum. İnanıyorum ki 31 Mart akşamında Sakarya'da çok çok farklı bir günün gecesini yaşayacağız. Şu ana kadar yaptığı hizmetler sebebiyle Belediye Başkanımızı da yine en kalbi duygularla tebrik ediyor ve selamlıyorum. Sakarya'nın bizim dünyamızda farklı bir yeri var.

    Malum, Sakarya saf çocuğu masum Anadolu'nun, divanesi ikimiz kaldık Allah yolunun ve bu nidalar içerisinde bugüne kadar geldik yürüdük, 31 Mart'ta çok daha farklı bir yürüyüşü Sakarya'da gerçekleştireceğiz.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aday tanıtım törenine canlı bağlantı: Sakarya'yı Cumhur İttifakı çatısı altında toplayacağız

    SAKARYA'YI CUMHUR İTTİFAKI ÇATISI ALTINDA TOPLAYACAĞIZ

    Tabii aynı zamanda Cumhur İttifakı olarak da Sakarya'dan farklı bir ses çıkaralım istiyoruz. Aramızda herhangi bir ayrım olmayacak, ayrılık gayrılık olmayacak. El ele vereceğiz, tüm ilçelerimizi inşallah Cumhur İttifakı çatısı altında toparlayacağız.

    İSTANBUL'DA ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

    Şu anda ben İstanbul'dan sizlere sesleniyorum. İstanbul ile ilgili çalışmamızı yapıyoruz ve birlik beraberlik içerisinde inşallah Ekrem (Yüce) kardeşimize şahsım partim adına şükranlarımı ifade ediyorum ve şu andan itibaren de Yusuf (Alemdar) kardeşimiz Ekrem kardeşimiz el ele bu yolda devam edecekler. Kimseye herhangi bir fırsat vermeden inşallah bu birliğimizi beraberliğimizi koruyacağız. Sizleri İstanbul'dan gerek İl Başkanım, gerekse adayımız Murat (Kurum) Bey, gerekse Esenler Belediye Başkanımız Tevfik (Göksu) Bey buradan sizleri en kalbi duygularla selamlıyoruz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum” dedi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aday tanıtım törenine canlı bağlantı: Sakarya'yı Cumhur İttifakı çatısı altında toplayacağız

    "HER ALANDA İNSANA DOKUNAN BELEDİYECİLİĞİN SÖZÜNÜ VERİYORUM"

    Aday tanıtım töreninde vatandaşlara seslenen Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yusuf Alemdar, "Ben öncelikle bu coşkuyu, bu heyecanı gördükçe 15 yıldır da ilçemizde Serdivan’da hizmet eden bir kardeşiniz olarak; İlk günkü gibi, ilk günkü aşkla, ilk günkü heyecanla Cumhurbaşkanımızın başlatmış olduğu Türkiye'deki hizmet belediyeciliği, insan merkezi, adil, eşit, hakkaniyetli, insanı seven, insana dokunan bir belediyeciliğin sözünü veriyorum. Bayrağı daha iyisi de götürmek için yarıştı ve nasiptir. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak size her zaman ulaştığınız, her yerde sizinle olacak, gece gündüz çalışacak, ömrünü Sakarya’ya adamış, sporundan, sağlığına, eğitiminden turizmine, sanayisinden, ekonomisine kadar her alanda sizlere beraber olacağımın sözünü veriyorum” diye konuştu.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    ErdoğanSakarya
    Haberler > Gündem > Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aday tanıtım törenine canlı bağlantı: Sakarya'yı Cumhur İttifakı çatısı altında toplayacağız
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