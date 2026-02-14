Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 16-17 Şubat tarihlerinde sırasıyla Birleşik Arap Emirlikleri ve Etiyopya’yı ziyaret edecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ziyaretlerine ilişkin sosyal medya hesabından bilgilendirmede bulundu.

İKİ ÜLKEYE KRİTİK ZİYARET

Duran, paylaşımında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 16-17 Şubat tarihlerinde sırasıyla Birleşik Arap Emirlikleri ve Etiyopya’yı ziyaret edeceğini belirterek, "Cumhurbaşkanımızın Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı ve Abu Dabi Emiri Şeyh Muhammed Bin Zayed El Nahyan’la 16 Şubat günü gerçekleştirecekleri görüşmelerde, Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki iş birliğinin derinleştirilmesine yönelik adımların yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler değerlendirilecektir.

Cumhurbaşkanımız, müteakiben, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali’nin davetine icabetle 17 Şubat günü ziyaret edecekleri Addis Ababa’da temaslarda bulunacaktır. Ziyaretler vesilesiyle, müzakereleri tamamlanan çeşitli anlaşma ve belgelerin imzası da gerçekleştirilecektir" açıklamasında bulundu.

