Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefetin zamlarına sert tepki: 'Bedava yapacağız' dedikleri hizmetlerde astronomik fiyat artışlarına gittiler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefetin zamlarına sert tepki: 'Bedava yapacağız' dedikleri hizmetlerde astronomik fiyat artışlarına gittiler

Düzenleyen:
- Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan&#039;dan muhalefetin zamlarına sert tepki: &#039;Bedava yapacağız&#039; dedikleri hizmetlerde astronomik fiyat artışlarına gittiler
Recep Tayyip Erdoğan, Ak Parti, Belediye Başkanları, Haber

Gündem Haberleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP belediyelerindeki zamlara tepki gösterdi. Yerel seçim öncesinde verilen vaatlerin yerine getirilmediğini hatırlatan Erdoğan, "Seçimler bitince muhalefetin vaat yağmurunun da sonuna gelindi. Gençlere, kadınlara, esnafa, emekliye verilen sözlerin tamamı unutuldu." şeklinde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefetin bununla da kalmayarak birçok şeye astronomik zamlar yapıldığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Belediye başkanlarına hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefetin seçimlerde kazandığı şehirlerde yaptığı zamlara tepki gösterdi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefetin zamlarına sert tepki: 'Bedava yapacağız' dedikleri hizmetlerde astronomik fiyat artışlarına gittiler - 1. Resim

SEÇİMDEN ÖNCE VAAT SONRA ZAM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muhalefetin 31 Mart'taki Yerel Seçim'den önce verdiği vaatlerin havada kaldığını vurguladı.

Seçimlerin sona ermesiyle CHP'nin yönettiği illerdeki zamlara dikkat çeken Erdoğan, "Seçimler bitince muhalefetin vaat yağmurunun da sonuna gelindi. Gençlere, kadınlara, esnafa, emekliye verilen sözlerin tamamı unutuldu." dedi.

"Düne kadar seçim kazanmak için hesapsızca atıp tutanlar bakıyorsunuz bugün ekmekten suya ellerinin altındaki her şeye zam yapıyorlar." diyerek eleştiride bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "'Ucuzlatacağız', 'fiyatını indireceğiz', hatta 'bedava yapacağız' dedikleri hizmetlerin neredeyse tamamında astronomik fiyat artışlarına gittiler. Bu konuda kendi partilileri bile isyan etmeye başladı. İş üretmek, verdikleri sözlerin arkasında durmak, hizmet etmek yerine bütün enerjilerini artık bahane bulmaya harcıyorlar." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefetin zamlarına sert tepki: 'Bedava yapacağız' dedikleri hizmetlerde astronomik fiyat artışlarına gittiler - 2. Resim

"ESKİ BAŞKANLARINA İFTİRA, KENDİ MEDYACILARINA ROMA TURU"

Seçimlerin ardından vatandaşı unutan muhalefetin, belediye kaynaklarını hesapsızca savurduğunu dile getirdi.

Muhalefet partilerinin bazı gazeteci ve yayın kuruluşlarını fonladığın belirten Erdoğan, "Devraldıkları kimi belediyelerde eski başkanlarımıza iftiralar atacak kadar siyasi ahlaktan yoksun davrandılar. Allah var, bu süreçte sadece bir kesime verdikleri sözlere sadık kalıyorlar. Şahsi reklam ajansı olarak kullandıkları bazı medya mensuplarına Roma turuyla diyet borçlarını ödemekte hiçbir kusur etmiyorlar." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefetin zamlarına sert tepki: 'Bedava yapacağız' dedikleri hizmetlerde astronomik fiyat artışlarına gittiler - 3. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Çanakkale Köprüsü geçiş ücretinin 740 TL olacağı iddialarını İletişim Başkanlığı yalanladıMontella'dan Avusturya maçı öncesi Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz kararı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Henüz 13 yaşındaydı Sulama kanalına giren çocuk boğuldu - GündemHenüz 13 yaşındaydı Sulama kanalından cansız bedeni çıktıKovanı açıp baktı, şaşkına döndü! Kilosu 30 bin liradan satılan yeşil balın gizemi araştırılıyor - GündemKovanı açıp baktı, şaşkına döndüSakarya'da servis ile motosiklet kafa kafaya girdi: 17 yaşındaki çocuk ağır yaralı - GündemSakarya'da servis ile motosiklet kafa kafaya girdi: 17 yaşındaki çocuk ağır yaralıKayseri'yi savaş alanına çeviren taciz olayında tutuklama - GündemKayseri'yi savaş alanına çeviren taciz olayında tutuklamaİzmir'deki patlamada hayatını kaybeden Dilek Bağ'ın cenaze töreninde tabutu herkesi ağlattı - GündemTabutuna serdiler! Son yolculuğuna böyle uğurlandıİstanbul Hadımköy'de çıkan yangın kontrol altına alındı - GündemKorkutan yangın! Havadan ve karadan kontrol altına alındı
Sonraki Haber Yükleniyor...