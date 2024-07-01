Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefetin zamlarına sert tepki: 'Bedava yapacağız' dedikleri hizmetlerde astronomik fiyat artışlarına gittiler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP belediyelerindeki zamlara tepki gösterdi. Yerel seçim öncesinde verilen vaatlerin yerine getirilmediğini hatırlatan Erdoğan, "Seçimler bitince muhalefetin vaat yağmurunun da sonuna gelindi. Gençlere, kadınlara, esnafa, emekliye verilen sözlerin tamamı unutuldu." şeklinde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefetin bununla da kalmayarak birçok şeye astronomik zamlar yapıldığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Belediye başkanlarına hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefetin seçimlerde kazandığı şehirlerde yaptığı zamlara tepki gösterdi.

SEÇİMDEN ÖNCE VAAT SONRA ZAM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muhalefetin 31 Mart'taki Yerel Seçim'den önce verdiği vaatlerin havada kaldığını vurguladı.

Seçimlerin sona ermesiyle CHP'nin yönettiği illerdeki zamlara dikkat çeken Erdoğan, "Seçimler bitince muhalefetin vaat yağmurunun da sonuna gelindi. Gençlere, kadınlara, esnafa, emekliye verilen sözlerin tamamı unutuldu." dedi.

"Düne kadar seçim kazanmak için hesapsızca atıp tutanlar bakıyorsunuz bugün ekmekten suya ellerinin altındaki her şeye zam yapıyorlar." diyerek eleştiride bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "'Ucuzlatacağız', 'fiyatını indireceğiz', hatta 'bedava yapacağız' dedikleri hizmetlerin neredeyse tamamında astronomik fiyat artışlarına gittiler. Bu konuda kendi partilileri bile isyan etmeye başladı. İş üretmek, verdikleri sözlerin arkasında durmak, hizmet etmek yerine bütün enerjilerini artık bahane bulmaya harcıyorlar." şeklinde konuştu.

"ESKİ BAŞKANLARINA İFTİRA, KENDİ MEDYACILARINA ROMA TURU"

Seçimlerin ardından vatandaşı unutan muhalefetin, belediye kaynaklarını hesapsızca savurduğunu dile getirdi.

Muhalefet partilerinin bazı gazeteci ve yayın kuruluşlarını fonladığın belirten Erdoğan, "Devraldıkları kimi belediyelerde eski başkanlarımıza iftiralar atacak kadar siyasi ahlaktan yoksun davrandılar. Allah var, bu süreçte sadece bir kesime verdikleri sözlere sadık kalıyorlar. Şahsi reklam ajansı olarak kullandıkları bazı medya mensuplarına Roma turuyla diyet borçlarını ödemekte hiçbir kusur etmiyorlar." dedi.