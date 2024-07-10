Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MYK'da başıboş köpek talimatı! Uyutma Meclis'ten ne zaman geçecek?

Düzenleyen: Ahmet Öksüz 10 Temmuz 2024 09:33 - Güncelleme: 10 Temmuz 2024 10:03 - Güncelleme:

Cumhurbaşkanı, Erken Seçim, Sokak Hayvanları, Haber

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın MYK'da ele aldığı konular ortaya çıktı. 'Erken seçim' söylentilerine kesin bir dille kapıyı kapatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, başıboş köpekler için de harekete geçilmesi için talimat verdi.