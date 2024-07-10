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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MYK'da başıboş köpek talimatı! Uyutma Meclis'ten ne zaman geçecek?

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Cumhurbaşkanı, Erken Seçim, Sokak Hayvanları, Haber

Gündem Haberleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın MYK'da ele aldığı konular ortaya çıktı. 'Erken seçim' söylentilerine kesin bir dille kapıyı kapatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, başıboş köpekler için de harekete geçilmesi için talimat verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, partisinin Ankara'daki genel merkezinde başkanlık ettiği MYK'da önemli detaylara değindiği ortaya çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, erken seçim ve sokak hayvanları konusunu ele aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MYK'da başıboş köpek talimatı! Uyutma Meclis'ten ne zaman geçecek? - 1. Resim

ERKEN SEÇİM GÜNDEMDE Mİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hürriyet'in haberine göre AK Parti MYK toplantısında erken seçim tartışmalarıyla ilgili, "Erken seçim gündemimizde değil ve asla da olmayacak" dedi.

NATO Zirvesi için ABD ziyaretinin hemen öncesinde partisinin MYK’sını toplayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi’nde A takımıyla yaklaşık 3 saatlik bir toplantı gerçekleştirdi.

Edinilen bilgiye göre, toplantıda AK Parti Dış İlişkiler Başkanı Zafer Sırakaya, Avrupa ve bölgedeki ülkelerin seçimlerine ilişkin detaylı bir sunum gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MYK'da başıboş köpek talimatı! Uyutma Meclis'ten ne zaman geçecek? - 2. Resim

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN SOKAK HAYVANLARI TALİMATI

Öte yandan MYK toplantısında, sokak hayvanlarıyla ilgili yapılacak yasal düzenlemeye ilişkin son süreç gündeme geldi. Sokak hayvanlarına ilişkin hazırlanan kapsamlı rapor Cumhurbaşkanı Erdoğan’a MYK toplantısında sunuldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, saldırgan ve hasta hayvanların uyutulmasını da düzenleyen yasa teklifinin Meclis kapanmadan Genel Kurul’dan geçirilmesi talimatını verdiği öğrenildi.

Yasanın AK Parti grubunun muhalefetle yapacağı görüşmelerin ardından bu hafta Meclis Başkanlığı’na sunulması ve hemen ardından komisyon gündemine alınması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MYK'da başıboş köpek talimatı! Uyutma Meclis'ten ne zaman geçecek? - 3. Resim

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