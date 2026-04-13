AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığınca düzenlenen bir programda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Aile milli güvenlik meselesidir" dedi ve "Günümüzde farklı türleriyle 'bağımlılık' aileyi tehdit eden en büyük sorunlardan biridir. Bu nedenle bağımlılıkla mücadeleye büyük önem veriyoruz. Tüm bağımlılıkların ekonomiye etkisi 78 milyar dolar" ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığınca düzenlenen Ideathon Yarışması'na ilişkin programda konuşma yaptı.

"AİLE, TOPLUMUN HAREKET VE MUKAVEMET MERKEZİDİR"

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

"Son yıllarda dünya genelinde belli odaklar tarafından hedef tahtasına konulan aile, toplumun hareket ve mukavemet merkezidir. Bireyden aileye, aileden millete uzanan zincirin halkalarında yaşanacak ufak bir kırılma, Allah muhafaza, tamiri ve telafisi uzun yıllar sürecek sorunları beraberinde getirecektir.

Bunun için aileye yönelen her saldırının aynı zamanda milletin ve devletin omurgasını nişan aldığını unutmamalıyız. Aile kurumunun ve ailevi değerlerin muhafazasını bu bakımdan bir milli güvenlik ve beka meselesi olarak görüyoruz. Merhum Samiha Ayverdi hanımefendinin aileye yönelik şu tespitlerini şahsen çok kıymetli buluyoruz.

Toplumun en küçük fakat en sağlam hücresi dediği aileyi merhum Ayverdi, bakınız nasıl tarif ediyor: Aile; cemiyete sağlam fertler veren, içine sızmak isteyen bakterileri yaşatmayan ve üretmeyen, yerleşmiş nizamlara ve temel kıymetlere yaylım ateşi açarak tahribat yapmak isteyenlere fırsat vermeyen, arınmış, inanmış ve kendini sağlama almış bir bünyedir. Ailenin toplumdaki yeri budur.

"BAĞIMLILIKLARIN EKONOMİYE ETKİSİ 78 MİLYAR DOLAR"

"Hükümet olarak son yıllarda artan tehditler karşısında ailenin korunması ve güçlendirilmesine yönelik çalışmalara hız verdik. Dijital içeriklerden evlatlarımızı korumalıyız. Sanal kumar bağımlılıklarının sayısı akıllı telefonların yaygınlaşmasıyla ciddi oranda arttı.

Günümüzde farklı türleriyle 'bağımlılık' aileyi tehdit eden en büyük sorunlardan biridir. Bu nedenle bağımlılıkla mücadeleye büyük önem veriyoruz. Tüm bağımlılıkların ekonomiye etkisi 78 milyar dolar."

Haberle İlgili Daha Fazlası