Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Özgür Özel’i sosyal medya üzerinden sert sözlerle eleştirerek, partisini yolsuzluk ve benzeri iddialarla yüzleşmeye çağırdı. Erdoğan, “yolsuzluklardan arınma başkanlığı” kurulması önerisinde bulundu ve "CHP’nin, mevcut yönetim altında düşürüldüğü bu perperişan hallerden biz ülkemiz siyaseti adına üzüntü duyuyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamalarına sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla tepki gösterdi.

"CHP Genel Başkanı, gerçekten millete ve kadınlara bir faydası dokunsun istiyorsa bakanlık isimleriyle uğraşmaktan vazgeçsin" diyen Erdoğan, "Bunun yerine partisini bir kanser hücresi misali saran yolsuzluk, rüşvet, irtikâp, taciz skandallarıyla meşgul olsun" ifadelerini kullandı.

"'YOLSUZLUKLARDAN ARINMA BAŞKANLIĞI' KURSUN"

X hesabından açıklamada bulunan Erdoğan, paylaşımında şunları kaydetti:

"İlla bir yapı kurmak istiyorsa, tabii yeterli kadro bulabilirse acilen partisi bünyesinde “yolsuzluklardan arınma başkanlığı” kursun. Böylece hem selefi Kılıçdaroğlu’nun arınma tavsiyesine uymuş hem de vatandaşa bir hizmet etmiş olur. Ama ne yazık ki bu ülkenin ana muhalefet partisi çıkar amaçlı kurulan suç örgütlerinin güdümünden bir türlü çıkamıyor, bir türlü kurtulamıyor.

Doğrusunu söylemek gerekirse “Gazi Mustafa Kemal’in kurduğu partiyiz” diye övünen CHP’nin, mevcut yönetim altında düşürüldüğü bu perperişan hallerden biz ülkemiz siyaseti adına üzüntü duyuyoruz. Türk demokrasisinin inşallah önümüzdeki dönemde hak ettiği olgunlukta, kalitede ve vizyonda bir ana muhalefete kavuşacağına inanıyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'e sert eleştiri: 'Yolsuzluklardan arınma başkanlığı' kur

Haberle İlgili Daha Fazlası