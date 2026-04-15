Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de AK Parti Grup Toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:

"Aziz milletim, değerli milletvekili arkadaşlarım, basınımızın kıymetli mensupları, hanımefendiler, beyefendiler, hepinizi en kalbi duygularımla, saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Sizlerle birlikte kalpleri ve vicdanları şu an burada bizimle olan 86 milyon vatandaşımızın her birini hürmetle selamlıyorum. Yine siz milletvekillerimiz aracılığıyla AK Parti'nin millete ve memlekete hizmet sevdasına gönül düşüren tüm yol arkadaşlarıma 11,5 milyonu aşkın üyemizin tamamına buradan selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum.

Vatanımızın bekası, devletimizin güvenliği için şehadete yürüyen tüm kahramanları rahmetle yad ediyorum. Rabbim hepsinin ruhlarını şad, mekanlarını cennet eylesin.

Yine burada dün Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir lisede meydana gelen ve milletçe hepimizi yaralayan olaydan duyduğum üzüntüyü paylaşmak istiyorum. Hadiseyle ilgili soruşturmalar başlatılmış bir kişi gözaltına alınmış, dört yönetici görevden uzaklaştırılmış. Kusuru bulunanlardan mutlaka hesap sorulacaktır. 9 yaralımızın tedavisi halen devam etmektedir. Yaralılarımıza acil şifalar temenni ediyorum.

