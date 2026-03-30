Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e 500 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Chp Genel Başkanı Özgür Özel’in Kuşadası mitingindeki sözlerini TCK 299 yani Cumhurbaşkanına hakaret kapsamında değerlendirerek soruşturma başlattı.

AVUKATI DUYURDU

Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 29 Mart 2026 tarihinde Aydın ili Kuşadası ilçesinde düzenlenen mitingte yaptığı konuşmada Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan yakışıksız ifadeleri ve mesnetsiz ithamları nedeniyle Ankara Asliye Hukuk Mahkemesinde 500 bin TL'lik manevi tazminat davası açılmıştır. Ayrıca Cumhurbaşkanına hakaret suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur. Kamuoyunun bilgisine saygıyla arz olunur." ifadelerini kullandı.

ÖZEL NE DEMİŞTİ?

Özel, Kuşadası mitinginde yaptığı konuşmada, "Kazanmış bir Başbakan, bir Cumhurbaşkanı olarak geçebilirdin. Yeniden aday olup yenilsen de şerefti, aday olmayıp çekilsen de. Ancak sen bunun yerine cunta başkanı olmayı, darbe yapmayı, bir darbenin başına geçmeyi tercih ettin. Tarih boyunca bu yaptığın utançla yaşayacaksın, böyle anılacaksın!" demişti.

Haberle İlgili Daha Fazlası