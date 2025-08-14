Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla! CHP liderine soruşturma

Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla! CHP liderine soruşturma

CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında, dün yaptığı açıklamalar sonrası Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Haddi aşan ve saygı sınırları dışındaki bu sözler, 86 milyon vatandaşımızı temsil eden iradeye yöneltilmiş açık bir saldırıdır” ifadelerini kullandı. Siyasetin edep ve ahlak sınırları içinde yapılacağını söyleyen Tunç, “CHP Genel Başkanının kullandığı bu yakışıksız dil, artık sadece bir üslup sorunu olmaktan çıkmış; siyasi nezaketi aşan bir hâl almıştır.Karalama ve iftira siyaseti yapanlara milletimiz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da asla geçit vermeyecektir” dedi.

AK PARTİ'DEN TEPKİ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Özel’in Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik ifadelerine tepki gösterdi. “Özgür Özel’in yaptığı siyaset değildir. Siyaseti zehirleyen bir odak hâline gelmiştir” diyen Çelik açıklamalarına şöyle devam etti:

Cumhurbaşkanımızın hukukunun korunması bizim siyasetimizin en temel değerlerindendir. Cumhurbaşkanımızla ilgili konuşmalarda siyaset adabına uygun hareket edilmesi gerekir. Buna uygun davranmayanlara siyaset zemininde haddini bildirmekten asla geri durmayız

CHP lideri Özgür Özel, dün Silivri’deki Marmara Ceza İnfaz Kurumu’nda tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret ettikten sonra yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ağır hakaretlerde bulunmuştu.

