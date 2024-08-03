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Danimarka'dan MİT'e övgü

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Danimarka&#039;dan MİT&#039;e övgü

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) yönetiminde Ankara'da gerçekleştirilen takas operasyonu dünya gündemindeki etkisini sürdürüyor. Danimarka, MİT'in takas operasyonunun Türkiye için büyük bir diplomatik zafer olduğunu ifade etti.

MİT yönetiminde ABD ile Rusya arasında tarihin en büyük takas operasyonu Ankara'da gerçekleşti.

"TÜRKİYE İÇİN BÜYÜK BİR DİPLOMATİK ZAFER" 

Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen, Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) yönettiği takas operasyonunun "Türkiye için büyük bir diplomatik zafer" olduğunu belirtti.

Rasmussen, basına yaptığı açıklamada, MİT'in yönettiği takas operasyonunu değerlendirdi.

MİT'in arabuluculuğunda Ankara'da gerçekleştirilen tarihi takasın detayları

"Türkiye'nin büyük bir diplomatik zaferi" olarak nitelendirdiği operasyonun, Belarus ve Rusya'dan çıkarılan 16 kişi için de iyi bir gelişme olduğunu kaydeden Rasmussen, Türkiye'nin diplomatik başarısını tebrik etti.

Rasmussen, ayrıca takas operasyonunda Rusya'ya gönderilenlerin sayısının bu ülkeden gelenlerden az olmasına dair memnuniyetini dile getirdi.

MİT'in yönettiği takas operasyonuyla ülkelerine dönenlerin kimliği merak konusu oldu

MİT'TEN TARİHİ OPERASYON

MİT, ABD, Almanya, Polonya, Slovenya, Norveç, Rusya ve Belarus cezaevlerinde bulunan 26 kişinin karşılıklı değişimini içeren son dönemin en geniş kapsamlı takas operasyonuna imza atmıştı.

Danimarka'dan MİT'e övgü - 3. Resim

Operasyonda takas edilenler arasında The Wall Street Journal muhabiri Evan Gershkovich, Amerikalı eski deniz piyadesi Paul Whelan, Almanya vatandaşı paralı asker Rico Krieger, Rus muhalif İlya Yaşin ve Rusya Federal Güvenlik Servisi Subayı Vadim Krasikov yer alıyordu.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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