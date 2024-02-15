Dehşete düşüren kaza! Tofaş kağıt gibi katlandı
Düzenleyen: Seda Çakır / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Bolu'da meydana gelen kaza görenleri dehşete düşürdü. Bolu-Mudurnu kara yolunda forklifte çarpan Tofaş marka otomobil kağıt gibi katlandı,1’i ağır 4 kişi yaralandı.
Feci Kaza, Bolu-Mudurnu kara yolunda Doğancı köyü mevkiinde meydana geldi. Yolun karşısına geçen bir forklifte, Tofaş marka otomobil çarptı. Kazada sürücülerle birlikte 2 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye sevk edilen ambulanslarla yaralılar hastaneye kaldırılırken, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
KAĞIT GİBİ KATLANDI
Öte yandan, forklifte çarpan otomobilin kağıt gibi katlandığı görüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Düzenleyen: Seda Çakır - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı