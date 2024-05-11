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Denizkurdu tatbikatından nefes kesen görüntüler

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Denizkurdu tatbikatından nefes kesen görüntüler

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Deniz Kuvvetleri Komutanlığının 2024 harekât eğitim faaliyetleri kapsamında 7-18 Mayıs 2024 tarihleri arasında Marmaris Aksaz Deniz Üssünde devam eden Denizkurdu-2/2024 Tatbikatı, nefes kesen görüntülere sahne oldu.

Toplam 15 bin personelin görev alacağı tatbikata, 100 su üstü gemisi, 8 denizaltı, 39 uçak, 16 helikopter, 28 insansız hava aracı, 7 insansız deniz aracı, 8 kişiden oluşan 2 SAT timi ve 5 kişiden oluşan 3 SAS timi iştirak edecek.

BOTLAR DA KATILIYOR UÇAKLAR DA

Ayrıca, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterine yeni giren ‘Marlin İDA’ ile 6 kamikaze ‘Albatros İDA’ da ilk defa tatbikat faaliyetlerine katılacak. Tatbikata, Hava Kuvvetleri Komutanlığından taarruz uçakları, havadan ihbar ve kontrol uçakları, hedef çekme uçakları, A400M nakliye uçağı ile Sahil Güvenlik Komutanlığından 6 sahil güvenlik botu da katılım sağlayacak.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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