MHP lideri Bahçeli için yapılan yeni şarkı partinin resmi sayfasında paylaşıldı. "Kardeşlik Türküsü" ile büyük beğeni toplayan Ali Kınık, bu yeni besteyi de seslendiren isim oldu.

Milliyetçi Hareket Partisi, marş tadındaki eserlerine bir yenisini daha ekledi. MHP lideri Devlet Bahçeli’nin kararlı adımlarla yürüdüğü görüntüler eşliğinde paylaşılan "Ay yıldızın gölgesinde, üç hilale adanmış ömür" başlığıyla paylaşılan şarkı sosyal medyada ses getirdi.

Devlet Bahçeli için yeni şarkı! "Yanlış hesabı olan vazgeçsin hevesinden"

"Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin daha önce "Kardeşlik Türküsü" adlı eseri seslendiren sanatçı Ali Kınık, bu yeni bestede de mikrofon başına geçti.

İŞTE ŞARKININ SÖZLERİ

Bayrağın gölgesine kaç diyar sığdırmışız,

Daha da üstüne koyup sırtlayıp taşımışız.

Devrana kafa tutanda kapatıp çağ açmışız,

Ay yıldız 3 hilale davaya adanmışız.

Kökümüz uzar gelir tarihin ötesinden,

Yanlış hesabı olan vazgeçsin hevesinden

Kardeşçe yaşıyoruz yüzyıllardan bu yana,

Çetin yolları geçtik hep birlikte yan yana.

Yine meydan okuruz gerekirse cihana,

Tüm cihan tanır bizi sonsuz şeref ve şanla.

Yürek elde yürüdük göğsümüzde imanla,



