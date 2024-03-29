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Haberler > Gündem > Dilenmeye aracıyla gitmiş! Yaşlı kılığına girip 2 saatte 1.600 TL toplamış

Dilenmeye aracıyla gitmiş! Yaşlı kılığına girip 2 saatte 1.600 TL toplamış

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Dilenmeye aracıyla gitmiş! Yaşlı kılığına girip 2 saatte 1.600 TL toplamış

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Adana'dan Bolu'ya dilenmek için gelen ve yaşlı gibi görünmek için kıyafetlerini değiştiren 40 yaşındaki dilenci, zabıta ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Otomobilini park edip, anahtarı da lastiğin üzerine koyan dilencinin 2 saat içinde 1.595 TL topladığı ortaya çıktı.

Bolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Cumali A. isimli şahsın da arasında olduğu şebekenin, Adana'dan Bolu'ya dilenmek için geldiğini tespit etti.

2 SAATTE 1.600 LİRA KAZANDI

Sakat gibi davranan ve yaşlı imajı vermek için kıyafetlerini değiştiren Cumali A., insanların manevi duygularını istismar ettiği sırada zabıta ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Zabıta Müdürlüğüne getirilen dilencinin üzerinden 1595 TL para çıktı. Yaşlı gibi davranarak insanları kandıran Cumali A'nın aslında 40 yaşında olduğu, bu parayı da sadece 2 saatte topladığı ortaya çıktı. Dilenciye 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 33. Maddesi gereğince 977 TL idari para cezası kesildi.

Dilenmeye aracıyla gitmiş! Yaşlı kılığına girip 2 saatte 1.600 TL toplamış - 1. Resim

DİLENMEYE ARACIYLA GELMİŞ

Öte yandan, Cumali A'nın, 01 CNC 19 plakalı otomobilini Atatürk Stadyumu yanına park ettiği, gayet rahat ve sağlıklı şekilde hareket ettiği görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, Cumali A'nın aracı park ettikten sonra anahtarı diğer şebeke üyelerinin alabilmesi için teker bölümüne sakladığı, ardından da pazaryerine doğru ilerlediği görüldü. Zabıta ekipleri, aracı kaldırıma park ettiği için de şahsa ceza kesti.

Dilenmeye aracıyla gitmiş! Yaşlı kılığına girip 2 saatte 1.600 TL toplamış - 2. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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