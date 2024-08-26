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Dışişleri Bakanlığı, Pakistan’daki terör saldırısını kınadı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Dışişleri Bakanlığı, Pakistan’daki terör saldırısını kınadı

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanlığı, Pakistan’ın Belucistan eyaletinde yaşanan terör saldırasını şiddetle kınadığını açıkladı.

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde gece saatlerinde yol kesen silahlı bir grup otobüste bulunan yolcuları indirerek üzerlerine ateş açmış, çıkan çatışmada 14'ü asker ve polis olmak üzere 53 kişi hayatını kaybetmişti. Pakistan'da yaşanan terör saldırısı için Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

Dışişleri Bakanlığı, terör eylemini şiddetle kınadığını açıkladı. Yapılan yazılı açıklamada, “Pakistan’ın Belucistan eyaletinde bugün meydana gelen terör eylemini şiddetle kınıyor; hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Türkiye, terörle mücadelesinde dost ve kardeş Pakistan Hükümetiyle ve halkıyla tam dayanışma içerisindedir” denildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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