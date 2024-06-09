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Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e kınama

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Dışişleri Bakanlığı&#039;ndan İsrail&#039;e kınama

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'deki Nuseyrat Mülteci Kampı'na düzenlediği ve yüzlerce Filistinli sivilin hayatını kaybetmesine neden olan saldırıyı lanetledi.

İsrail ordusu, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ndeki zulmünü sürdürüyor. Kadın-çocuk ayırt etmeksizin katliama devam eden İsrail, son günlerde sivillerin sığındığı bölgeleri hedef alıyor.

Son olarak Nuseyrat Mülteci Kampına havadan ve karadan yoğun saldırılar gerçekleştiren İsrail ordusu, bölgede en az 210 kişiyi öldürdü, 400'den fazla kişinin ise yaralanmasına neden oldu. Yaralıların taşındığı hastanelerde durum 'felaket' olarak tanımlandı. İsrail ise tanklar ile sivillerin evlerini bombalamaya devam ediyor.

DIŞİŞLERİNDEN KINAMA

Dışişleri Bakanlığı, yaptığı açıklama ile İsrail'in saldırısını lanetledi.

Yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"İsrail’in Gazze’deki Nuseyrat mülteci kampına düzenlediği, yüzlerce Filistinli sivilin hayatını kaybetmesine neden olan saldırıyı lanetliyoruz.

İsrail, bu son barbarca saldırıyla Gazze’de işlediği savaş suçlarına bir yenisini eklemiştir.

Uluslararası Adalet Divanı’nda 1948 Soykırım Sözleşmesi’nden kaynaklanan yükümlülüklerini ihlalle yargılanan İsrail’in bu suçları işlemesine son vermek için başta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi olmak üzere, uluslararası barış ve güvenliği korumakla görevli kurumları üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye çağırıyoruz."

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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