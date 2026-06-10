Diyarbakır'da Otokoç binasına kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda maddi hasar meydana geldi. Kentte son 3 günde Koç Holding'e ait iş yerlerine 3 farklı silahlı saldırı düzenlendi.

Diyarbakır-Şanlıurfa yolu üzerinde bulunan Otokoç binasında kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırı düzenledi. Olayda can kaybı ya da yaralanma olmazken iş yerinde maddi hasar meydana geldi. Haber verilmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Diyarbakırda Otokoç binasına son 3 günde 3’üncü saldırı!

Otokoç çalışanları ise yoldan geçen ağır tonajlı bir araçtan fırlayan taş parçasının camlarına isabet ettiğini, izin bu nedenle oluştuğunu belirtti. Görevliler, olay sonrası camı değiştirdi. Diyarbakır'da son 3 günde Koç Holding'e ait iş yerlerine 3 farklı silahlı saldırı düzenlendi.

Diyarbakırda Otokoç binasına son 3 günde 3’üncü saldırı!

NELER OLMUŞTU?

İş adamı Rahmi Koç'un, tepki çeken fıkrasının ardından Koç Holding bünyesindeki Yapı Kredi Bankası'nın bazı şubelerine silahlı saldırılar düzenlenmişti.

Diyarbakırda Otokoç binasına son 3 günde 3’üncü saldırı!

MALTEPE

Maltepe'de Otokoç Genel Müdürlüğü binasına maskeli 2 kişi tarafından silahla ateş açılmıştı. Bölgede yapılan incelemelerde şüphelilerin olaydan sonra silah ve kıyafetlerini yakınlardaki alışveriş merkezinin bahçesine attıkları, daha sonra da taksiyle olay yerinden kaçtıkları belirlenmişti. Kısa sürede yakalanan 2 şüpheli gözaltına alınmıştı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından saldırıya yönelik açıklamasında "Koç Holding kurumlarına yapılan saldırıları lanetliyoruz" diyen Çelik, "Türkiye’nin huzurunu hedef alanlar, güvenlik güçlerimizden kaçamayacaklar ve hukuk önünde hesap vereceklerdir. Ülkemizi karıştırmak isteyenlere asla müsaade etmeyeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

ANTALYA

Antalya'nın Kepez ilçesinde Ford Otokoç yetkili servisine yüzü maskeli şüpheliler tarafından silahla ateş açılmıştı. Polis ekipleri, saldırıyı yüzü kapalı bir şüphelinin gerçekleştirdiğini ve binanın ön cephesindeki cama 2 kurşun isabet ettiğini belirlemişti. 13 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Diyarbakırda Otokoç binasına son 3 günde 3’üncü saldırı!

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Ofis semtinde bulunan Yapı Kredi Bankası'na ait ATM, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kurşunlanmıştı.





Haberle İlgili Daha Fazlası