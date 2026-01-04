Anadolu Ajansı • Diyarbakır
Diyarbakır'da otomobiller çarpıştı! 12 kişi yaralandı
Diyarbakır'da karşı şeritten gelen hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı. Yürekleri ağza getiren kazada sürücüler ile birlikte 12 kişi yaralandı. Yaralılar ilk müdahalenin ardında hastaneye kaldırıldı.
Diyarbakır-Elazığ kara yolunun Toprakevler mevkisinde kontrolden çıkan B.G. idaresindeki 33 EEA 63 plakalı hafif ticari araç, refüje çarptı. Araç, çarpmanın etkisiyle karşı şeride geçti. Bu sırada karşı yönden gelen İ.T.'nin kullandığı 35 U 4169 plakalı otomobil, bu araçla çarpıştı.
12 KİŞİ YARALANDI
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Feci kazada, 12 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
