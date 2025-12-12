Dönercide mide bulandıran görüntü! Zabıta "Leş kokusu var" diyerek mühürledi
Hatay’da zabıta ekiplerinin denetimi esnasında hijyen kurallarına uymayan dönercide mide bulandıran görüntüler ortaya çıktı. Zabıta ekiplerinin ‘Leş kokusu var’ dedikleri işletme mühürlenerek kapatıldı.
- Zabıta ekipleri Kırıkhan kent merkezinde bir dönercide denetim gerçekleştirdi.
- Dönercide pişmiş tavuklarla pişmemiş tavuklar, dolapta birlikte saklanıyordu.
- İşletme sahibi, tavukları akşam dolaba koyduğunu ve maksimum 10 saat beklediğini söyledi.
- Zabıta ekipleri, işletmede 'Boğulacağım, leş gibi kokuyor' dedi.
- Ürünler imha edildi.
- İşletme Kırıkhan Belediyesi tarafından encümen kararıyla kapatıldı.
Kırıkhan Belediyesi zabıta ekipleri halk sağlığını tehdit eden işletmelere yönelik çalışmalarını aralıksız devam ettiriyor. Zabıta ekipleri geçtiğimiz günlerde Kırıkhan kent merkezinde hizmet veren bir dönercide denetim gerçekleştirdi.
PİŞMİŞ TAVUKLARLA PİŞMEMİŞ TAVUKLAR BİR ARADA
Mide bulandıran görüntülerin ortaya çıktığı dönercide, işletmenin pişirdiği tavuklarla pişmemiş tavukları dolapta birlikte sakladığı tespit edildi.
İŞLETME KAPATILDI
Belediye ekiplerinin tepkisi üzerine işletme sahibi kendini "Akşam dolaba koydum, maksimum 10 saat" sözleriyle savundu. Zabıta ekiplerinin 'Boğulacağım, leş gibi kokuyor' dediği anlarsa işletmedeki hijyen eksikliğini gözler önüne serdi. İşletmenin mide bulandıran haliyse kamerayla görüntülendi. Ürünler imha edilirken, işletme Kırıkhan Belediyesi tarafından encümen kararıyla kapatıldı.