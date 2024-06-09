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Dört ve beş boynuzlu koçlar Kurban Bayramı öncesinde ilgi odağı oldu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Dört ve beş boynuzlu koçlar Kurban Bayramı öncesinde ilgi odağı oldu

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kurban Bayramı öncesinde hayvan pazarlarında ilgi odağı olan koçların boynuz sayıları dikkat çekti. Sıra dışı koçlar olarak lanse edilen dört ve beş boynuzlu koçlar alınıcılarını bekliyor.

Denizli'de bir hayvan yetiştiricisi, ahırında bulunan beş boynuzlu ve dört boynuzlu iki koçu Kurban Bayramı öncesinde satılığa çıkardı.

Denizli'nin Çal ilçesi Yukarıseyit Mahallesi'nde hayvan besiciliği ile uğraşan Arif Lahnacı'nın ahırında bulunan beş boynuzlu ve dört boynuzlu iki koç görenlerin dikkatini çekiyor.

Dört ve beş boynuzlu koçlar Kurban Bayramı öncesinde ilgi odağı oldu - 1. Resim

Besici Lahnacı, koçları doğduğu günden bu yana beslediğini söyleyerek sağlıklı olduğunu ve diğer hayvanlarla aynı şekilde beslendiğini ifade etti. Koçların Kurban Bayramı öncesinde satılığa çıkaran besici Lahnacı, durumu ilk fark ettiğinde veteriner hekimlere durumu anlattığını ve ender rastlanan olayın koçlarda sağlık sorununa yol açmadığı cevabını aldığını söyledi.

Dört ve beş boynuzlu koçlar Kurban Bayramı öncesinde ilgi odağı oldu - 2. Resim

Çal ilçesinde her yıl geleneksel olarak düzenlenen sudan koyun geçirme yarışmalarına da katıldığını ifade eden Lahnacı, bu yarışmalarda derece elde ettiğini dile getirdi.

Dört ve beş boynuzlu koçlar Kurban Bayramı öncesinde ilgi odağı oldu - 3. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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