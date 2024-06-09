Dört ve beş boynuzlu koçlar Kurban Bayramı öncesinde ilgi odağı oldu

Aydın'daki kurbanlıkların fiyatları belli oldu! Küçükbaş ve büyükbaşlar ne kadar?

Aydın'daki kurbanlıkların fiyatları belli oldu! Küçükbaş ve büyükbaşlar ne kadar?

Kurban bayramı öncesinde büyükbaş ve küçükbaş kurbanlıkların fiyatları belli oldu

Kurban bayramı öncesinde büyükbaş ve küçükbaş kurbanlıkların fiyatları belli oldu

Kurban Bayramı öncesinde hayvan pazarlarında ilgi odağı olan koçların boynuz sayıları dikkat çekti. Sıra dışı koçlar olarak lanse edilen dört ve beş boynuzlu koçlar alınıcılarını bekliyor.

Denizli'de bir hayvan yetiştiricisi, ahırında bulunan beş boynuzlu ve dört boynuzlu iki koçu Kurban Bayramı öncesinde satılığa çıkardı.

Denizli'nin Çal ilçesi Yukarıseyit Mahallesi'nde hayvan besiciliği ile uğraşan Arif Lahnacı'nın ahırında bulunan beş boynuzlu ve dört boynuzlu iki koç görenlerin dikkatini çekiyor.

Besici Lahnacı, koçları doğduğu günden bu yana beslediğini söyleyerek sağlıklı olduğunu ve diğer hayvanlarla aynı şekilde beslendiğini ifade etti. Koçların Kurban Bayramı öncesinde satılığa çıkaran besici Lahnacı, durumu ilk fark ettiğinde veteriner hekimlere durumu anlattığını ve ender rastlanan olayın koçlarda sağlık sorununa yol açmadığı cevabını aldığını söyledi.

Çal ilçesinde her yıl geleneksel olarak düzenlenen sudan koyun geçirme yarışmalarına da katıldığını ifade eden Lahnacı, bu yarışmalarda derece elde ettiğini dile getirdi.