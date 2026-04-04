ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla tırmanan kriz, Hürmüz Boğazı’nın fiilen devre dışı kalmasına yol açarak küresel enerji ve ticaret dengelerini sarstı. Kritik boğaz ve kanalların önemi ise bir kez daha gündeme geldi.

ABD ve İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan savaşta Hürmüz Boğazı’nın fiilen kapanması, küresel enerji ve ticaret piyasalarında ciddi sarsıntı oluşturdu. Dünya petrol ticaretinin yaklaşık yüzde 25’i, sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ticaretinin yaklaşık yüzde 20’si ve gübre ticaretinin yaklaşık 3’te 1’i, Basra Körfezi ile Umman Denizi arasındaki Hürmüz Boğazı’ndan geçiyor.

ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta İran’a başlattığı saldırılar ve İran’ın misilleme olarak Hürmüz Boğazı’nı bu ülkelerle bağlantılı ticari gemilere fiilen kapatmasının ardından, buradaki gemi trafiği sert şekilde düştü. Küresel deniz ticaretinin en kritik geçiş noktalarından Hürmüz Boğazı’nın fiilen devre dışı kalması, enerji arzına yönelik endişeleri artırdı ve büyük ekonomik kayıplara neden oldu. Gerilimin büyümesiyle, Babül Mendeb Boğazı başta olmak üzere diğer kritik geçiş noktalarının güvenliği de tartışma konusu oldu.

Deniz ticaretinde yaşanacak her aksamanın daha uzun rotalara, gecikmelere ve yüksek maliyetlere yol açacağı vurgulandı. Bu tablo, dünya ticareti açısından hayati öneme sahip boğaz ve kanalların stratejik rolünü yeniden gündeme getirdi:



Türk Boğazları: Karadeniz’in dünyaya açılan tek deniz kapısı; enerji ve ticaret için kritik.

Süveyş Kanalı ve Babül Mendeb: Avrupa-Asya ticaretinin ana hattı; küçük bir aksama bile milyarlarca dolarlık zarara yol açabiliyor.

Panama Kanalı: Atlantik-Pasifik geçişinde kilit rol; büyük güçlerin stratejik rekabet alanı.

Malakka Boğazı: Dünyanın en yoğun petrol geçiş noktası.

Tayvan Boğazı: Küresel konteyner taşımacılığı ve yarı iletken ticareti için hayati.

Cebelitarık Boğazı ve Danimarka Boğazları: Avrupa’nın deniz ticaretindeki kapıları.





Haberle İlgili Daha Fazlası