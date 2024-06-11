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Dünyaca ünlü Kadir'in Ağaç Evleri küle döndü

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Gündem Haberleri

Antalya Olimpos'ta turizmi başlatan Kadir'in Ağaç Evleri'nde dört tesis dün gece çıkan yangınla küle döndü. Dünyaca ünlü turizmi bölgesinde çıkan yangının sebebi henüz belirlenemezken tesis daha önce TNT Dergisi tarafından yeryüzünün en iyi hosteli seçilmişti. 

Yaz mevsiminin başlamasıyla yangın haberi peş peşe gelmeye başladı. Antalya'da dün gece felaketi yaşayan illerden oldu. 

Antalya'yı ağaç ev turizmiyle tanıştıran ve Olimpos'ta turizmi başlatan Kadir’in Ağaç Evleri dün gece saat 03.00 sıralarında çıkan yangınla küle döndü.

Dünyaca ünlü Kadir'in Ağaç Evleri küle döndü - 1. Resim

Dört tesis kullanılamaz hale gelirken yangının çıkış sebebi henüz bilinmiyor. 

Dünyaca ünlü Kadir'in Ağaç Evleri küle döndü - 1. Resim

Yangın itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu söndürülürken, tesis kullanılamaz hale geldi.

Dünyaca ünlü Kadir'in Ağaç Evleri küle döndü - 3. Resim

İşletmenin sahibi Kadir Kaya, söndürme çalışmalarını böyle izledi. 

Dünyaca ünlü Kadir'in Ağaç Evleri küle döndü - 2. Resim

KADİR'İN AĞAÇ EVLERİ 2007'DE DE FELAKETİ YAŞAMIŞTI

Kadir'in Ağaç Eleri'nde ilk yangın 8 Şubat 2007 tarihinde çıkmıştı.

O dönem tesisin yüzde 90'ı yanmış, Toros Dağları'nın ayağında yer alan ve uluslararası Backpacking camiasında çok popüler olan Kadir'in Ağaç Evleri, yeniden yapılmıştı. Daha önce de bir kez yanan Kadir'in ağaç evleri, böylece ikinci felaketi yaşamış oldu. 

Dünyaca ünlü Kadir'in Ağaç Evleri küle döndü - 4. Resim

2009'DA DA SEL VURDU

2009 yılında Kumluca Olympos’ta yaşanan sel felaketinde de Kadir’in Ağaçevleri zarar görmüştü.

Dünyaca ünlü Kadir'in Ağaç Evleri küle döndü - 6. Resim

Mekanın içerisinde bulunan Öküz Bar tamamen yok olurken, 70 odada ise hasar meydana gelmişti.

Dünyaca ünlü Kadir'in Ağaç Evleri küle döndü - 3. Resim

Daha önce TNT Dergisi tarafından yeryüzünün en iyi hosteli seçilen Kadir'in Ağaç Evleri tüm dünyada tanınıyordu.

 

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