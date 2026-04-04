'Dünyanın en güzel turizm köyü' seçilmişti! Bir beldemiz seçime gidiyor
Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Mustafapaşa'nın belde statüsü kazanmasının ardından bölge halkı 7 Haziran'da sandık başına gidecek. Dünya Turizm Örgütü tarafından 2021 yılında 'dünyanın en güzel turizm köyü' seçilen Mustafapaşa'yı yönetmek için şimdiden 5-6 aday var.
- Mahkeme, Mustafapaşa'nın nüfusunun bazı resmi kayıtlara göre 2 binin üzerinde olduğunu tespit ederek belediye statüsünün kaldırılması işlemini geçersiz saydı.
- Bu kararla birlikte 2021 yılında 'dünyanın en güzel turizm köyü' seçilen Mustafapaşa, yeniden belediye statüsüne kavuşma sürecine girdi.
- 7 Haziran'da bölgede sandık başına gidilecek ve halk belediye başkanı seçecek.
- Bölgede yaklaşık 3 bin öğrenci ve 70'e yakın otel bulunuyor.
Ankara'da görülen davada mahkeme, İçişleri Bakanlığı'nın Mustafapaşa'nın köye dönüştürülmesine ilişkin işlemini hukuka aykırı bularak iptal etti.
Kararda, Mustafapaşa'nın nüfusunun bazı resmi kayıtlara göre 2 binin üzerinde olduğu tespitine yer verildi. Böylece belediye statüsünün kaldırılması işlemi geçersiz sayıldı.
"DÜNYANIN EN GÜZEL TURİZM KÖYÜ"
Dünya Turizm Örgütü tarafından 2021 yılında 'dünyanın en güzel turizm köyü' seçilen Mustafapaşa, bu kararla birlikte yeniden belediye statüsüne kavuşma sürecine girdi. 7 Haziran'da sandık başına gidecek olan bölgede seçim heyecanı da başladı. Turizmci Mustafa Ak, sürecin zorlu geçtiğini belirterek, "Mustafapaşa'yı yeniden belde yapma mücadelesini kazandık. Bu süreçte çok sıkıntılar yaşadık ancak köyümüzün turizm potansiyeli ve 2021 yılında dünyanın en iyi turizm köyü seçilmesi önemli bir etken oldu. Halkımız büyük bir mücadele verdi. Sonuçta Mustafapaşa halkı hakkı olan belediyeyi geri aldı" dedi.
"ŞU ANDA 5-6 ADAY VAR"
Belde sakinlerinden Erdoğan Aytaş ise, geçmişte yapılan nüfus sayımına dikkat çekerek, "Nüfus aslında 2 binin altına düşmezdi ancak o dönem sayım eksik yapıldı. Şu anda bölgede üniversite var, yaklaşık 3 bin öğrenci bulunuyor. 70'e yakın otel var. Burası köy olarak yönetilecek bir yer değil. Haziran ayında sandığa gidilecek, halk belediye başkanını seçecek. Şu an 5-6 aday adayı var" diye konuştu.
Mahkeme kararının ardından Mustafapaşa'da seçim sürecinin başlaması beklenirken, belde halkı yeniden belediye statüsüyle yönetilecek olmanın heyecanını yaşıyor.