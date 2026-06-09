Şanlıurfa’da gerçekleştirilen rutin denetimlerde elektrikli bir otomobilin, şebekeden kaçak olarak çekilen hatla şarj edildiği tespit edildi. Bir buğday ambarının önünde ortaya çıkarılan olayda, kaçak elektrik hattının adeta şarj istasyonu gibi kullanıldığı görüldü. Düzenek iptal edilirken araç sahibi hakkında cezai işlem uygulandı.

Şanlıurfa’da yürütülen rutin kontroller sırasında bu defa "pes" dedirten bir kaçak kullanım yöntemi ortaya çıkarıldı. Eyyübiye ilçesi Eyyüpkent Mahallesi’nde bulunan Zahireciler Borsası bölgesinde denetim yapan ekipler, bir buğday ambarının önünde park halindeki elektrikli otomobilin direkten çekilen kaçak hatla şarj edildiğini tespit etti.

Düzeneğe ekipler de şaşırdı! Araç şarj etmek için kullanılan yöntem pes dedirtti

EKİPLER BİLE ŞAŞIRDI

Ekiplerin sahada yaptığı incelemede buğday ambarının üzerinden geçen ana elektrik hattından harici ve kaçak bir bağlantı çekildiği belirlendi. Elektrikli araca ait şarj kablosunun, hiçbir güvenlik önlemi alınmadan bu hatta bağlandığını gören ekipler, kaçak kullanımın boyutu karşısında şaşkınlık yaşadı.

Düzeneğe ekipler de şaşırdı! Araç şarj etmek için kullanılan yöntem pes dedirtti

DÜZENEK İPTAL EDİLDİ

Elektrikli araç için adeta kaçak şarj noktası gibi kullanılan düzenek, ekiplerin müdahalesiyle iptal edildi. Olayın tüm detayları tutanak altına alınırken, araç sahibi F.P. hakkında kaçak elektrik kullanımı nedeniyle mevzuat uyarınca ceza tutanağı düzenlendi.

Düzeneğe ekipler de şaşırdı! Araç şarj etmek için kullanılan yöntem pes dedirtti

CİDDİ RİSKLERE YOL AÇABİLİR

Kaçak elektrikle elektrikli araç şarj edilmesinin yalnızca enerji kaybına yol açmadığı, aynı zamanda can ve mal güvenliği açısından da ciddi tehlikeler barındırdığı vurgulandı. Özellikle yüksek güç ihtiyacı bulunan elektrikli araçların standart dışı bağlantılarla şarj edilmesinin; yangın, elektrik çarpması ve şebeke arızası gibi ciddi risklere yol açabileceği, çevredeki vatandaşların can ve mal güvenliğini de tehlikeye atabileceği ifade edildi.

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