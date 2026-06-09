Düzeneğe ekipler de şaşırdı! Araç şarj etmek için kullanılan yöntem 'pes' dedirtti
Şanlıurfa’da gerçekleştirilen rutin denetimlerde elektrikli bir otomobilin, şebekeden kaçak olarak çekilen hatla şarj edildiği tespit edildi. Bir buğday ambarının önünde ortaya çıkarılan olayda, kaçak elektrik hattının adeta şarj istasyonu gibi kullanıldığı görüldü. Düzenek iptal edilirken araç sahibi hakkında cezai işlem uygulandı.
- Eyyübiye ilçesi Eyyüpkent Mahallesi’ndeki Zahireciler Borsası bölgesinde denetim yapan ekipler, kaçak şarj düzeneğini ortaya çıkardı.
- Ana elektrik hattından çekilen kaçak bağlantı ile elektrikli araç şarj ediliyordu.
- Güvenlik önlemi alınmadan yapılan bu bağlantı ekipleri şaşırttı.
- Düzeneğin iptal edildiği ve araç sahibi F.P. hakkında ceza tutanağı düzenlendiği belirtildi.
- Kaçak elektrik kullanımının enerji kaybına yol açtığı ve can/mal güvenliği açısından ciddi tehlikeler barındırdığı vurgulandı.
Şanlıurfa’da yürütülen rutin kontroller sırasında bu defa "pes" dedirten bir kaçak kullanım yöntemi ortaya çıkarıldı. Eyyübiye ilçesi Eyyüpkent Mahallesi’nde bulunan Zahireciler Borsası bölgesinde denetim yapan ekipler, bir buğday ambarının önünde park halindeki elektrikli otomobilin direkten çekilen kaçak hatla şarj edildiğini tespit etti.
EKİPLER BİLE ŞAŞIRDI
Ekiplerin sahada yaptığı incelemede buğday ambarının üzerinden geçen ana elektrik hattından harici ve kaçak bir bağlantı çekildiği belirlendi. Elektrikli araca ait şarj kablosunun, hiçbir güvenlik önlemi alınmadan bu hatta bağlandığını gören ekipler, kaçak kullanımın boyutu karşısında şaşkınlık yaşadı.
DÜZENEK İPTAL EDİLDİ
Elektrikli araç için adeta kaçak şarj noktası gibi kullanılan düzenek, ekiplerin müdahalesiyle iptal edildi. Olayın tüm detayları tutanak altına alınırken, araç sahibi F.P. hakkında kaçak elektrik kullanımı nedeniyle mevzuat uyarınca ceza tutanağı düzenlendi.
CİDDİ RİSKLERE YOL AÇABİLİR
Kaçak elektrikle elektrikli araç şarj edilmesinin yalnızca enerji kaybına yol açmadığı, aynı zamanda can ve mal güvenliği açısından da ciddi tehlikeler barındırdığı vurgulandı. Özellikle yüksek güç ihtiyacı bulunan elektrikli araçların standart dışı bağlantılarla şarj edilmesinin; yangın, elektrik çarpması ve şebeke arızası gibi ciddi risklere yol açabileceği, çevredeki vatandaşların can ve mal güvenliğini de tehlikeye atabileceği ifade edildi.