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Edremit Devlet Hastanesi'nde bomba paniği! Gerçeği duyunca şaşırdılar

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Edremit Devlet Hastanesi&#039;nde bomba paniği! Gerçeği duyunca şaşırdılar

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Balıkesir'in Edremit ilçesi Devlet Hastanesi ek binada bomba paniği yaşandı. Vatandaşlar tatbikat olduğunu öğrenince rahatladı.

Çok sayıda polis, sağlık, itfaiye ve UMKE ekibini Eski SSK Hastanesi önünde gören vatandaşlar, önce büyük panik yaşadı. Ardından ise korkarak ve meraklı şekilde "Ne var" diye soran vatandaşlar, "Bomba varmış" denince önce panikledi. Tatbikat olduğu söylenince rahat bir nefes aldı.

Bu arada, polisin, gerçek gibi basın mensuplarını bile bölgeye yanaştırmaması tatbikatın ne kadar ciddi şekilde gerçekleştirildiğini gösterdi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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