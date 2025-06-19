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Ege Denizi'nde deprem oldu! İşte son dakika veriler

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Ege Denizi&#039;nde deprem oldu! İşte son dakika veriler
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ege Denizi'nde 3,5 büyüklüğünde bir deprem oldu. Saat 18.37 sıralarında meydana gelen deprem, yerin 5,0 kilometre derinliğinde kaydedildi.

Türkiye'nin dört bir yanında ve Mavi Vatan'da deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Son olarak Ege Denizi'nde korkutan bir deprem yaşandı.

Ege Denizi'nde deprem! İşte son dakika veriler - 1. Resim

EGE DENİZİ'NDE DEPREM

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE), Ege Denizi'nde 3.5 büyüklüğünde sarsıntı meydana geldiğini duyurdu.

VERİLER AÇIKLANDI

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, saat 18.37 sıralarında kaydedilen deprem, yerin 5,0 kilometre derinliğinde hissedildi. Depremin ardından herhangi bir olumsuz duruma rastlanılmadı.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİNE BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ...

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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