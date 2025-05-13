Ekrem İmamoğlu'na bir soruşturma daha açıldı! Bu kez hakaretten yargılanacak
İBB'de yolsuzluktan tutuklanarak başkanlık görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu hakkında savcılara hakaret ettiği suçlamasıyla bir soruşturma daha başlatıldı. Terör soruşturması kapsamında verdiği ifadede iki savcıyı hedef alan İmamoğlu, "Yazdıkları her sayfa çöp niteliğindedir. Bu tür çöp niteliğindeki insanlar beni ne sorgulayabilir, ne ifademi alabilir" demişti.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk operasyonu kapsamında 23 Mart tarihinde tutuklanarak Marmara Cezaevi'ne gönderilen Ekrem İmamoğlu hakkında bir soruşturma daha açıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İmamoğlu'nun "silahlı terör örgütüne yardım etme" suçundan alınan ifadesinde yargı görevlilerine hakaret içerikli beyanlar olduğunu tespit etti.
Başsavcılık, İmamoğlu hakkında "kamu görevlisine hakaret" suçundan resen soruşturma başlattı.
İMAMOĞLU: YAZDIKLARI HER SAYFA ÇÖP NİTELİĞİNDEDİR
İmamoğlu’nun yeni suçlamalarla ilgili yarın saat 13.00’te Silivri Cezaevi’nden SEGBİS aracılığıyla ifade vereceği öğrenildi.