Ekrem İmamoğlu'ndan Mansur Yavaş'a ziyaret

Düzenleyen: Seda Çakır / Kaynak: Türkiye Gazetesi 6 Nisan 2024 14:51 - Güncelleme: 6 Nisan 2024 15:02 - Güncelleme:

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31 Mart seçimlerinde bir kez daha İBB Başkanlığı koltuğuna oturan Ekrem İmamoğlu, ABB Başkanlığına ikinci kez seçilen Mansur Yavaş'ı ziyaret etti. İkili seçimden sonra ilk kez bir araya gelmiş oldu.