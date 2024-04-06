Ekrem İmamoğlu'ndan Mansur Yavaş'a ziyaret
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
31 Mart seçimlerinde bir kez daha İBB Başkanlığı koltuğuna oturan Ekrem İmamoğlu, ABB Başkanlığına ikinci kez seçilen Mansur Yavaş'ı ziyaret etti. İkili seçimden sonra ilk kez bir araya gelmiş oldu.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ı ziyaret etti. Görüşmede Yavaş'ın eşi Nursen Yavaş ile Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu da yer aldı.
Görüşmenin ardından iki isim de sosyal medya hesaplarından paylaşım yaptı, "Birlikte güzel işler yapacağız" vurgusu dikkat çekti.
İmamoğlu, sabah saatlerinde yerel seçimleri kazanan 26 ilçe belediye başkanı ve 13 belediye başkan adayı ile birlikte Anıtkabir’e gitmişti.
31 Mart Pazar günü gerçekleştirilen Mahalli İdari Genel Seçimleri'nde Ekrem İmamoğlu yüzde 51,14 oranında, Mansur Yavaş ise yüzde 60,44 oranında oy almıştı.
Kaynak: Türkiye Gazetesi